2030 وآفاق السنين

من منبع الإسلام ومنبع العلم والمعرفة ومن أرض الرسالة السماوية ومن أرض خاتم الرسل والأنبياء ومن أرض الكعبة والقبلة أرض المزار والرجال أرض الجزيرة العربية أرض القامة والهامة أرض رجال الصحاري والقفار ورجال الدين والعلم المنار أرض الجدود أرض العرين والسدود أرض بالحق تسود تحمي الجار والديار أرض رايتها التوحيد أسسها رجل فريد، جمع الشمل وقدم الجديد وحمل أبناؤه الغرس الوتيد فكانوا سلالة لعقده الفريد، رجال بنوا ورفعوا اسم المملكة قدموا الغالي والشهيد والصالح والفهد والإنسانية والحزم والعزم رموزًا كتب التاريخ مجده من جديد يشهد القلب ودم الوريد هذا وطن حمل الكرامة أخوة منذ البعيد نحن شعب بولائنا يد تضرب من حديد.

رؤية المملكة الحاضرة للمستقبل من تتبع سيرة وتاريخ المملكة على مر العصور ومنذ التأسيس سوف يجد هذه الرؤية بمراحلها تتكون وتنمو حتى حان وقت انطلاقها على يد الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضديه، الرؤية جاءت في وقت نحتاج فيه أن نجني ثمار العز والمجد والفخر وقت نتطلع فيه إلى مكامن قوتنا وقت يعكس للعالم قدرات بلادنا وشبابنا ومدخراتنا الاسلامية وقدرات استثمارية وموارد اقتصادية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، عوامل كلها تحقق الرؤية والنجاح بإذن الله تعالى.

محمد بن سلمان الذي استطاع أن يجمع أطراف المعادلة ويضع النجاح هدفًا مضمونًا لها وفتح باب التقدم والازدهار على مصراعيه في جميع المقومات والأجهزة العاملة في أرجاء الدولة تلمسًا لبناء المواطن وبالتالي بناء الوطن ورسم ملامح الخطوات المقبلة بكل ثبات وعزم وأتاح الفرصة لكل من يرغب بالمشاركة في هذا النجاح من خلال المحاور الثلاثة المواطن والاقتصاد والوطن الطموح، رؤية تكون مرجعية للقرار تناغم جميع المشروعات الحالية والمستقبلية ومؤشراتها الحيوية والإيجابية والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، برامج الرؤية متعددة ومتنوعة تحمل في طياتها حلولًا آمنة وواعدة لمستقبل المواطن وأبنائه وأيضًا للمقيم والحاج والمعتمر والزائر، موضحًا العلاج الشافي من إدمان النفط بالمشروعات الاقتصادية المؤثرة الفعالة وتوفير الفرص الاستثمارية المتنوعة والاصلاحات الكفيلة للحد من الفساد مع تقديم الدعم العادل للمواطنين.

الرؤية تتطلب التكاتف من جميع أبناء هذا الوطن وأيضًا من المقيمين فيه يدًا بيد لكي نلامس أهدافها ونجني ثمارها وننعم بها ونوصل رسالتنا للجميع بأن شعب المملكة أمير ووزير ومسؤول ومواطن ومقيم هم السواعد الحقيقية وشركاء النجاح، ولا مكان لمن يغردون خارج السرب من السلبيين وأعداء النجاح والمفسدين بالأرض والحزم معنا مرصاد لهم مهما بلغوا من عنان.

#هدفك_مستقبلك



*نقلا عن "المدينة"