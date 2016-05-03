6 ملايين مستخدم لـ"أبشر" على موعد مع توثيق البصمة غداً

أعلن مركز المعلومات الوطني تفعيل خدمة توثيق ملكية أرقام الجوال لمستخدمي أبشر ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء.

وذكر المركز: "حرصاً على راحة المواطن والمقيم، فقد صدر الأسبوع الماضي توجيه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بالعمل على إيجاد آليات لتمكين المواطنين والمقيمين من توثيق ملكيتهم لشرائح الاتصالات والبيانات الخاصة بهم بنوعيها المفوترة ومسبقة الدفع، وذلك دون الحاجة لزيارة مكاتب شركات الاتصالات".

ونجح نظام "أبشر" التابع لوزارة الداخلية في استقطاب نحو 6 ملايين مستخدم مفعل في السعودية.