السعودية.. 9 دول تنتظر تدريب 1020 معلماً ومعلمة

أطلق وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الأربعاء، برنامج "تدريب المعلمين" دولياً، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالمعذر. وقال العيسى إن الابتعاث لـتدريب المعلمين، سيكون مع بداية الفصل الدراسي القادم ويشمل في الدفعة الأولى 1020 معلما ومعلمة ويتوسع بعد تقييم التجربة.

وأضاف: "يهدف البرنامج لتدريب المعلمين في مؤسسات تعليمية دولية ليستطيع المعلم نقل تجربة تعليمية واقعية لا نظرية فقط".

يأتي برنامج "تدريب المعلمين" دولياً في إطار رؤية السعودية 2030، واستجابة للمتطلبات الملحة للتطوير والتغيير بما ينسجم مع توجهات وزارة التعليم، وخططها المستقبلية. وبرنامج "تدريب المعلمين" يستهدف تطوير الممارسات المهنية للمعلمين، والمرشدين الطلابيين، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، في إطار معايير عالمية، ووفق المتطلبات الأساسية للعمل التعليمي، ومتطلبات الواقع المهني للفئات المستهدفة، واحتياجات التطوير والتغيير في وزارات التعليم، ويتم تنفيذ هذا البرنامج في إطار شراكة دولية تتمتع بخبرات وتجارب تعليمية ثرية ومتميزة، وتتمثل في تسع دول هي: "الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وبريطانيا، وأستراليا، وفلندا، وسنغافورة، ونيوزيلندا، وايرلندا، والسويد".