بالصور.. دموع الملك سلمان في تخرج ابنه راكان

لم يستطع الملك سلمان مغالبة دموعه وهو يحضر حفل تخرُّج الأمير راكان، أصغر أبنائه، والذي أنهى دراسته الثانوية في مدارس الرياض.

وشارك الملك ابنه راكان وخريجي مدارس الرياض الحفل الذي أقيم في المدارس، والذي اعتاد الملك على حضوره في كل مناسبة يكون نجل من أبنائه أحد الخريجين، ويظهر ذلك حرصاً أبوياً على التحصيل العلمي لأبنائه في رسالة يقدمها الملك سلمان للآباء.

الملك سلمان قال للخريجين أمس الثلاثاء: "أحضر التخرج ليس كوالد لراكان فقط ولكن كوالد لكم جميعا".

وكان الملك سلمان قد شهد إنهاء المرحلة الثانوية لجميع أبنائه، ويحرص على حضور حفلات التخرج والتحصيل العلمي، في إشارة لأهمية الدراسة والتعليم لديه منذ أن كان أميرا للرياض.

الأمير راكان بن سلمان قدم السيف لوالده ليشارك في العرضة السعودية التي أقيمت في حفل التخريج المصغر، وأبكى الموقف الملك سلمان وهو يشاهد نجله الصغير قد أنهى تعليمه بنجاح.

وشارك الملك سلمان بالعرضة مع طلاب مدارس الرياض بحضور مجموعة من الأمراء والوزراء.