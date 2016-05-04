الملك سلمان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ41 من طلاب الرياض

رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الثلاثاء، حفل مدارس الرياض، بتخريج طلاب الدفعة الـ41، وتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين، وذلك بمقر المدارس في مدينة الرياض، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المدارس، يرافقه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقبال الملك الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، والمدير العام لمدارس الرياض عبدالرحمن بن راشد الغفيلي، وأعضاء مجلس إدارة المدارس.

ثم قدم طفل وطفلة باقتي ورد لخادم الحرمين الشريفين. بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين مع الطلاب الخريجين. وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في القاعة الرئيسة عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم.