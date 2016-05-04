بالفيديو.. "ظفرة" تصل محطتها الأخيرة في قطار الرياض

وصلت آلة حفر الأنفاق العملاقة التي أطلق عليها سكان الرياض اسم "ظفرة" إلى موقع محطتها الأخيرة، وذلك بعد أن قطعت مسافة تتجاوز 7 كم ضمن الخط الأخضر من قطار الرياض محور "طريق الملك عبدالعزيز".

وجرى تقسيم أعمال حفر نفق الخط الأخضر إلى جزأين، تتولى آلة الحفر "ظفرة" حفر جزء النفق الجنوبي انطلاقاً من الموقع المجاور لمدخل قاعدة الملك سلمان الجوية. فيما تتولى الآلة "سنعة" أعمال حفر جزئه الشمالي انطلاقاً من الموقع المجاور للمقر الجديد لوزارة التعليم.

ونشر الحساب الرسمي لمشروع قطار الرياض على "تويتر" صوراً تظهر سير العمل في المشروع، كما نشر مقطع فيديو للحظة اختراق ظفرة لجدار المحطة الأخيرة على المسار الأخضر.

كما قام أمير الرياض وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالاطلاع على آخر ما أنجزته آلة الحفر "جزلة" التي انتهت من حفر 2650 متراً حتى الآن.

رافق أمير الرياض خلال زيارته التفقدية وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف، ووزير العمل الدكتور مفرج الحقباني.