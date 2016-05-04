بطالة الهندسة وهندسة البطالة

من غير المنطقي أن يكون لدينا أكثر من 85% من المهندسين «غير سعوديين» وتوجد بطالة لمهندسين سعوديين! ومن غير المعقول أن تُشير الإحصائيات لحاجتنا إلى أكثر من 100 ألف مهندس سعودي خلال السنوات القليلة القادمة، وفي ذات الوقت لدينا آلاف المهندسين السعوديين العاطلين عن العمل!

والأدهى والأمرّ من ذلك اكتشاف آلاف المهندسين الذين قَدِموا للمملكة و«هندسوا مشاريعنا» بشهادات مزوّرة! فأين الخلل؟ ومن المسؤول؟ ورغم أن الأسباب لم تعد سرا خافيا على أحد إلا أننا نعترف بأن هناك قلّة من المهندسين السعوديين الذين قد لا يرغبون بالعمل في مواقع بعض المشاريع النائية، ولكنهم يبقون قلّة قليلة لا يجب تعميمها على الجميع، ولا ينبغي اتخاذ ذلك ذريعة لتعطيلهم عن العمل.

كما أننا نعترف أيضاً بوجود خلل في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ولكن رغم كل ذلك لا يمكن أن أتخيّل فكرة وجود مهندسين سعوديين عاطلين عن العمل بالنظر على أقل تقدير لمبدأ العرض والطلب بين الاحتياج للمهندسين والمتوفر منهم، كما لا يجب أن يتذرّع البعض بارتفاع تكلفة المهندسين السعوديين مقارنة بغيرهم لأن صندوق تنمية الموارد البشرية قد تكفّل بسدّ هذه الفجوة خاصة أن المهندس الأجنبي الذي يعمل بالمملكة يكتسب خبرة استثنائية «استثمارية» تضعه على هرم المهندسين إقليمياً؛ نظرا لتوافر فرص عمل في مشاريع حيوية ضخمة ونوعية.

وفي نفس السياق، تشير الاحصائيات إلى وجود أكثر من 200 ألف مهندس بالمملكة العربية السعودية، تبلغ نسبة السعوديين منهم أقل من 15% أي أقل من 35 ألف مهندس سعودي فقط، وهذه أرقام مُخجلة مقارنة بدول كفيتنام وأوكرانيا وحتى إيران والتي بلغ عدد مهندسيها 100 ألف و130 ألف و233 ألف مهندس على التوالي حسب إحصائية «فوربز» لعام ٢٠١٥م.

بينما تتمتع المملكة باقتصاد متين وواعد «عالمياً» ومشاريع بناء ومقاولات وإسكان وبنية تحتية عملاقة رُصدت لها مئات المليارات لا يمكن أن تُخلّف مهندسين مواطنين عاطلين عن العمل، لذا بطالة الهندسة تحتاج لهندسة ومن خلال ذلك أقترح توزيع أعداد المهندسين السعوديين العاطلين عن العمل على شركات المقاولات الأجنبية وكذلك على شركات المقاولات المتعاقدة مع شركة أرامكو وسابك مثلا شريطة أن تُعتبر هذه الخطوة أولى معايير التوطين لدى تلك الشركات أمام وزارة العمل، قبل النظر في توطين أي وظائف أخرى؛ كي يكتسب مهندسونا ذات التجربة الغنية التي تحصل عليها المهندسون الأجانب.

الخلاصة: زيادة بطالة المهندسين السعوديين تعني زيادة الحفر والمستنقعات والسيول وزيادة المشاريع المتعثرة.

*نقلاً عن "اليوم"