الملك سلمان يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب

كرّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب في دورتها الثانية، وبجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها السادسة والمقدمتين من دارة الملك عبدالعزيز.

وجاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين اليوم الأربعاء المستشار في الديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والفائزين بالجائزتين في دورتيهما الحاليتين. وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين الفائزين بالجائزتين، مشيداً بجهودهم العلمية لخدمة تاريخ المملكة والجزيرة العربية.

وأكد الملك سلمان أهمية العناية والاهتمام بالتاريخ واطلاع الأجيال على ماضي الآباء والأجداد والتاريخ الحافل بالإنجازات، ودورهم في وضع الأسس المتينة لهذه البلاد القائمة على كتاب الله وسنة نبيه.

من جانبه، تحدث الدكتور فهد السماري عما شهدته الجائزتان من حراك علمي وتنافس شريف ودورهما في تحفيز المؤرخين والباحثين بالبحث والدراسة في تاريخ المملكة والجزيرة العربية وتوثيقه وإبرازه لأبناء الوطن والمهتمين من أرجاء المعمورة.

كما سلم خادم الحرمين الفائزين شهاداتهم، حيث فاز بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب كل من: الشيخ محمد بن ناصر العبودي، والدكتور عبدالرحمن بن سليمان المزيني، والدكتور راشد بن سعد القحطاني، وعوض علي السبالي الزهراني، والدكتور إبراهيم بن علي الدغيري، وصالح بن مده الجدعاني، ومشاعة بنت جهيم بن مقبول العتيبي.

كذلك فاز بجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات وبحوث وتاريخ الجزيرة العربية، كل من: الدكتور اسماعيل بن محمد البشري، والدكتور سليمان بن عبدالرحمن الذييب، والدكتور خالد بن حمود السعدون، والدكتور عبدالعزيز بن راشد السنيدي، والدكتورة الجوهرة بنت عبدالعزيز السعدون، والدكتورة بدرية بنت عبدالعزيز البصيري، وريما بنت صالح القرناس، ورشا بنت إبراهيم الفواز.