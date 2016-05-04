11 محورا تُشخص "الإرهاب" في جامعة الملك سعود غداً

تنظم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الملك سعود، غداً الخميس، ندوة تحت شعار "التطرف الفكري والإرهاب - الأسباب وسبل العلاج"، وذلك تحت رعاية مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، في قاعة الشيخ حمد الجاسر "26 ب" للرجال، والمدينة الجامعية للبنات.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور أحمد العامري، أن الندوة تأتي في وقت يشهد فيه العالم موجات إرهابية كبيرة وخطيرة ومتنوعة، مبيناً أن من واجب الجامعات ومسؤوليتها الوطنية تكثيف الجهود والتعاون المشترك مع جميع مكونات المجتمع لإجراء الدراسات والبحوث وتنظيم الندوات وورش العمل في مجال التطرف والأمن الفكري لاكتشاف هذه الظاهرة الخطيرة ومعرفة أبعادها وتداعياتها على الأفراد والمجتمعات بل على العالم أجمع.

وأفاد العامري بأن الندوة تهدف إلى التعرف على العوامل المؤدية للتطرف الفكري والإرهاب، وتحديد آليات عملية تساهم في علاج التطرف الفكري والإرهاب، ومنها النواحي الشخصية والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والخروج بتوصيات علمية قابلة للتنفيذ في مؤسسات المجتمع المختلفة، بحيث توجه للجهات المسؤولة ذات العلاقة للاستفادة منها.

كما لفت النظر إلى أن المحاور الرئيسة للندوة هي: تشخيص أسباب التطرف الفكري والإرهاب وأبعادهما مثل البعد العقدي، والبعد النفسي، والبعد السياسي، والبعد الاجتماعي، والبعد الاقتصادي، والبعد الإعلامي، بالإضافة إلى تحديد دور مؤسسات التعليم ومؤسسات المجتمع المدني مثل المساجد، والجمعيات الخيرية في الحد من التطرف الفكري وظاهرة الإرهاب، إلى جانب مناقشة الدور الإعلامي وأثره على التطرف الفكري والإرهاب، واستعراض نماذج وتجارب واقعية تحمل في طياتها حقائق وأرقام تتحدث.