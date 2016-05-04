5 خطوات لتوثيق بصمة الجوال عبر "أبشر"

نشر مركز المعلومات الوطني طريقة عمل خدمة "وثق" التي يتم من خلالها توثيق ملكية 6 ملايين مستخدم مفعل في السعودية لبوابة "أبشر"، وسيتم العمل بها ابتداء من اليوم.

وأوضح أن هنالك 5 خطوات يجب القيام بها لإتمام العملية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تسجيل الدخول إلى بوابة "أبشر".

ثانياً: اختيار خدمة وثق.

ثالثاً: إدخال رقم الهاتف والشركة المزودة لشرائح الاتصال أو رقم شريحة البيانات.

رابعاً: تأكيد طلب التوثيق.

خامساً: إرسال الطلب.

وقدم المركز عدة ملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء وبعد التوثيق، وذلك على النحو التالي:

أولاً: يمكنك الاطلاع على حالة الطلبات المرسلة من خلال الاطلاع على طلبات التوثيق.

ثانياً: تشمل الخدمة شرائح البيانات والاتصال المفوتر ومسبقة الدفع.

ثالثاً: يجب أن لا يتجاوز مجموع عدد الشرائح الموثقة 10 شرائح لكل فرد للشرائح مسبقة الدفع.

رابعاً: يتم إرسال طلب التوثيق إلكترونياً إلى الشركات المشغلة وسيتم إشعار العميل بعد إتمام عملية التوثيق بنجاح برسالة نصية قصيرة لشرائح الاتصال كما يمكن الاطلاع على حالة الطلب من خلال "الاطلاع على حالة طلبات التوثيق".

خامساً: بعد إتمام الإجراء لا يتطلب من العميل زيارة فروع مزودي الخدمة حيث إن عملية التوثيق تتم إلكترونياً.