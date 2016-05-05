أما وقد استقال

عندما يكون رجل ما على رأس عمله ، مستمراً فيه ، فالنقد واجب ، و ليس هناك شيء اسمه نقد هدّام و آخر بَنّاء ، هذه كذبة كبيرة ، كل نقد حقيقي و متمكن من أدواته ملتزم بمنهجه و شروطه ، هو نقد بنّاء ، و لأنه بنّاء فلا بد له من أن يكون هدّاماً في نفس اللحظة ، أنتَ حين تقوم بزراعة أرض ، تهدم تلقائياً جزءاً من الجدب ، الجدب وحده لا يصنّفك إلا هدّاماً ! ، نعود للحديث عن استقالة كحيلان النصر ، أكتب : على رأس عمله استحق ما نال من إطراء و إعجاب مثلما استحق ما نال من رفض و استياء ، و كان يمكن لذلك أن يظل جارياً ما بقيت مياه العمل جارية ، لا يعيب ناقد حقيقي أن يكون مرة معه و مرة ضده حسب فعالية العمل و قيمة الإنجاز ، صاحب الرأي الثابت هنا هو من يتبع هواه و عاطفته و مصلحته ، أمّا و قد أعلن الرجل استقالته ، فالرؤية هنا يجب أن تكون كليّة ، تأخذ التجربة من الغلاف للغلاف ، هنا يكسب الأمير فيصل بن تركي و يفوز بما يستحق ، انتهى التجوال فيمكننا الحكم على الجولة ، كسبها كحيلان بالضربة " الراضية " ! ، كان رئيساً فذاً ، يصعب تكراره ، أعاد لناديه التتويجات و المباهج ، حقق ما كان في الوجدان و لم يكن في الحسبان ، النصر قبل فيصل بن تركي بسنوات كثيرة كان شيئاً و معه و يمكن له أن يظل بعده لسنوات شيئاً آخر تماماً ، أحبه كل نصراوي ، و له في أعناق النصراويين جمائل لا يمكن نسيانها ، دعك من جحودها فهذا خَبَلٌ و استخفاف بالقلوب و العقول ، قدم كحيلان تجربة إدارية رائعة ، ناجحة ، متميزة ، و شديدة الأثر ، قَبِل كل الآراء ، و احتوى كل وجهات النظر بصدر رحب ، و عمل بأمانة و إخلاص تحت كل الظروف و فوقها ، و في النهاية قدّم فريقاً بطلاً ، و مؤهلاً لأمجاد قادمة ، أحبه كل لاعب نصراوي ، و من الصعب جداً أن تجد مثل هذه المحبة بين رئيس و مرؤوس ، خذلته ظروف و نتائج و خيارات ، و أخطأ لأنه ما من عمل جاد و مثابر و طامح و رياديّ إلا و لصاحبه نصيب من الهفوات و الخطأ ، لم يكن بإمكانه أن يكون مُصِيباً لو لم يخطئ ! ، التجربة انتهت بإعلانه الاستقالة ، و لأنها انتهت يجب رؤية المشهد كاملاً ، لأنه اكتمل فعلاً ، ينقصه فقط حفل ختام يليق بما قدّم ، و على كل من أحب النصر أو عمل فيه ، جماهير و لاعبين و إداريين و إعلام ، الدفع و بقوّة لنقل " شكراً كحيلان " من خانة الكلمات إلى خانة الفعل المدوّي جمالاً و محبة و عرفاناً ، نهائي كأس الملك فرصة لا يمكن تفويتها ، أن تستقبل الكأس و تلوّح لكحيلان بالعاطفة نفسها ، هذا ما لا يجب حدوث سواه !

