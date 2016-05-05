الجودة أقصر طرق الرؤية الجديدة

التوسع في تطبيقات ومعايير الجودة من الأمور الأساسية التي يجب التركيز عليها في كل القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع الإنشاءات، الذي يشهد تطورا ملحوظا يقتضي رفع معايير الجودة بحسب المناهج الحديثة؛ لأن ذلك يعمل على تطوير بيئة الأعمال، ويجعل المصانع العاملة في القطاع أكثر تنافسية وقدرة على مواكبة تطورات التصنيع، خاصة وأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي للعام الماضي بلغت 6.8% وهي نسبة مقدرة قابلة للزيادة والنمو بما يحقق معدلات انتاج مرتفعة تتحقق معها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الذي يتجه الى تفعيل رؤية 2030 بكل ما فيها من زخم إنتاجي.

أكثر المصانع العاملة في قطاع الإنشاءات حاجة إلى تطبيقات الجودة هي مصانع الخرسانة الجاهزة، وبحسب هيئة المواصفات فهناك مسودة لمشروع لعلامة الجودة يحفزها للالتزام بالمواصفات القياسية، وذلك يعني قدرات كبيرة في أدائها الإنتاجي الذي يوفر مكونات مهمة لعمليات الإنشاءات وإنجاز المشروعات بحسب المواصفات الإنشائية المعيارية المطلوبة هندسيا، فهناك كثير من المشروعات التي يتم تنفيذها وبحاجة الى منتجات عالية الجودة؛ لأن حركة الاقتصاد الكلي في الأصل تتطلب عناصر قوية وملتزمة بأعلى المعايير.

الرؤية الجديدة بحاجة إلى مزيد من التوسع في علامة الجودة والتزام المنشآت والمرافق والمصانع والإنشاءات بها، فالجودة تعني اتقان تنفيذ المشاريع والخدمات والمنتجات، وهي لا تتوقف عند منتجات نهائية ولكنها عملية عامة حتى في الأنظمة الإدارية التي تخطط وتنفذ وتتابع وتشرف على المشاريع والمنجزات، وحين تكون هناك جودة حرفية فإننا في الحقيقة نضع أنفسنا في أقصر الطرق الى غاياتنا وتحقيق أهدافنا لأننا معها نبقى في الغالب على مسار متصاعد لا يعود الى الوراء لأي خلل في منظومات العمل وتطويره.

الدول الصناعية لم تحقق أهدافها التنموية وتنطلق في المسار التنموي إلا من خلال معايير صارمة للجودة، وذلك ليس حالة ترفيه في منظومة الانتاج بقدر ما هو تطلع للأفضل الذي لا يأتي إلا بإتقان الأعمال وتحقيق منجزات فائقة الجودة، بحيث تكون معيارا ثابتا للعمل على خطاها، ولذلك فإن أقصر الطرق الى تحقيق رؤيتنا المستقبلية، بإذن الله، هو التزام الجودة بكل مستوياتها التي تحددها هيئة المواصفات وفقا لمنهجيات التصنيف الدولية، لأننا بحاجة الى القيم التنافسية ليس على صعيد المستوى المحلي وحسب وإنما على المستوى الدولي الذي يلتزم بتلك المواصفات ويطبقها في جميع أنشطته الإنتاجية والخدمية، فضلا عن أنها بالفعل الطريق الأقصر لرؤية المستقبل التي انطلقت.

*نقلاً عن "اليوم"