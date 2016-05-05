السعودية.. الاكتفاء بغسل الكعبة مرة واحدة في العام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاكتفاء بغسل الكعبة مرة واحدة في الخامس عشر من شهر محرم في كل عام، وذلك مراعاة للمشاريع القائمة والتوسعات وحفاظاً على سلامة رواد بيت الله الحرام والتيسير عليهم في أداء نسكهم وعباداتهم.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد المنصوري: "ورد عن الرسول الكريم أن غسل الكعبة يوم فتح مكة ولم يؤثر غسلها في وقت معين أو عدد محدد، وقد استمرت العناية بتطهير البيت ورعايته حتى عهد هذه الدولة، ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".