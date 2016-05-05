مداهمة مكة.. مقتل إرهابيين وانتحار اثنين آخرين

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية بأنه في إطار العمليات التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنياً وضبط الأوكار التي يتخذونها مأوى لهم، ومنها ما تحقق بمحافظة بيشة يوم الجمعة من إحباط عمل إرهابي وشيك، فقد أسفرت المتابعة الميدانية والتقنية والمعلومات التحقيقية عن تحديد وكر لخلية إرهابية يقع في منطقة مكة المكرمة بين العاصمة المقدسة والطائف.

حيث تم صباح اليوم الخميس مداهمة ومباغتة من فيه ومحاصرتهم وتطويق المكان بشكل كامل فبادر الإرهابيون بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى الرد عليهم بالمثل وتحييد خطرهم مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإقدام اثنين آخرين على الانتحار بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة فيما لم يصب أحد من السكان أو المارة أو من رجال الأمن بأذى.

كما تم بالتزامن مع هذه العملية مداهمة موقع آخر بمحافظة جدة كانوا يتخذونه وكراً لهم ولإدارة أنشطتهم الإرهابية وقد قبض فيه على شخصين يجري التحقق من ارتباطهما بهذه الخلية وعناصرها وأنشطتها.

وأفاد المتحدث أن العملية الأمنية لا تزال قائمة وتباشر فرق إزالة المتفجرات تطهير الموقعين والتعامل مع ما في الموقع الأول من أحزمة ناسفة وقنابل وأسلحة، وسوف يصدر لاحقاً بياناً تفصيلياً بالمستجدات.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في وقت سابق إن الجهات الأمنية نجحت في عمليتها الأمنية ضد عدد من الدواعش تحصنوا في استراحة في مكة

وغردت الإمارة في تويتر، قائلة: "الجهات الأمنية تنجح في عمليتها الأمنية ضد عدد من الدواعش تحصنوا في استراحة في مكة وينتظر أن تصدر وزارة الداخلية بيانا تفصيليا عن هذه العملية".

وحاصرت قوات أمنية منذ فجر اليوم الخميس، عدداً من الإرهابيين في منطقة وادي نعمان جنوب مكة المكرمة.

وكانت الجهات الأمنية قد تعقبت مجموعة إرهابيين، بعد متابعة أمنية دقيقة، وحاصرتهم في أحد المواقع الجبلية.