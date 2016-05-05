بحضور ولي العهد.. إنزال مظلي للقوات الخاصة واقتحام قطار

رعى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية العرض العسكري لوحدات قوات الأمن الخاصة والتطبيقات التكتيكية وتخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي رقم (45) ودورة الصاعقة رقم (10) ذات المراحل الأربع وعددا من الدورات التخصصية لوحدات قوات الأمن الخاصة.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي: "إن التطورات والمتغيرات التي تجتاح عالمنا المعاصر وما أفرزته من تحديات ومستجدات أمنية تتطلب منا مضاعفة الجهود وانتهاج الأساليب الحديثة والمتطورة في التخطيط والتدريب والتركيز على العنصر البشري تأهيلاً وتدريباً ليكون العمل الأمني مواكباً لتطوير العصر وقادراً على مواجهة التحديات والتعامل معها بكفاءة عالية".

وأشار اللواء العتيبي إلى أن قوات الأمن الخاصة سعت في ظل التوجيهات والدعم غير المحدود من ولي العهد إلى تكامل المدخلات التدريبية كأساس للوصول إلى تدريب ذو كفاءة عالية ومخرجات أمنية متميزة تواكب التطورات المعاصرة والمتسارعة وتجمع بين العلم والمعرفة والمهارة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية التي يحتاج لها رجل القوات الخاصة التي تسير وفق خطط وبرامج محددة تستشرف المستقبل وتوظف الإمكانات المادية والبشرية والاستفادة من التقنيات الحديثة والعمل على تكاملها وفق أعلى المعايير لتحقيق المزيد من الاحترافية القتالية.

وأكد قائد قوات الأمن الخاصة جاهزية القوات لتنفيذ أي مهام أمنية تكلف بها في أي موقع من أرجاء الوطن ومقدرتها على التعامل مع مختلف الأحداث والأزمات مهما كان نوعها بكل كفاءة واقتدار وحرفية عالية في الأداء والتنفيذ دفاعاً عن الوطن ومقدساته وحفاظاً على مقدراته ومكتسباته.

ثم شاهد ولي العهد والحضور عدداً من الفرضيات وهي: فرضية اقتحام مبنى في منطقة جبلية وعرة بواسطة الإنزال المظلي، وفرضية اعتراض موكب شخصية مهمة، وفرضية اقتحام قطار مختطف مع تطبيق بعض المهارات التكتيكية الخاصة، بالإضافة إلى فرضية أمن وحماية شخصية مهمة منقولة بالطائرة العمودية، وفرضية تعبوية مشتركة لوحدات القوات.

إثر ذلك شاهد ولي العهد عدداً من التطبيقات التي نفذها فريق الاشتباك والقتال العنيف. وعقب ذلك أدى مجموعة من صقور قوات الأمن الخاصة - جناح القفز الحر - مهارة القفز المظلي الحر.

ثم استعرض عدد من الطلاب الخريجين مهارات الدفاع عن النفس باستخدام السلاح. ثم أعلنت النتائج وتشرف أوائل الخريجين والمتفوقين باستلام شهاداتهم من ولي العهد.