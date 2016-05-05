لا وقت للانتظار على استئصال الفكر المأزوم

•• أزعجني كثيراً الرقم الذي كشف عنه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي.. والمتصل بعدد السعوديين المتواجدين في سورية وقال بانه "يتجاوز ثلاثة آلاف شاب" غرر بهم.. وذلك لعدة أسباب تقتضي الشفافية الإشارة إليها والتحذير منها وتلك هي:

• أولاً: ان مجتمعاً يغادر منه هذا العدد من الشباب إلى مناطق الصراع.. وإلى سورية وحدها.. يعني أن لدينا مشكلة ثقافية.. وان الوقت قد حان لمواجهتها بكل قوة.. ودون تلكؤ.. وهوادة.. وذلك بالتعاون الوثيق والفعال بين المؤسسات الدينية.. والتعليمية.. والثقافية والإعلامية.. وان تجاهل هذا الواقع أو التأخر في العمل على اقتلاعه - تفادياً لأي صدام اجتماعي - سيمكن لهذا التيار الجارف.. وقد يقودنا إلى أخطر مما حدث حتى الآن..

• ثانياً: ان أساليب التعاطي مع المقبوض عليهم أو الذين سلموا أنفسهم.. لا يبدو ناجعاً بدرجة كافية وان مراجعة كافة الإجراءات والبرامج والخطط ضرورية للغاية.. سواء من حيث العناصر التي تعمل عليها وفيها.. أو من حيث المتابعة اللصيقة لمن يتعرضون لها ثم يتركون وشأنهم بعد ذلك.. أو من حيث درجة ومستوى الرقابة من خلال أسرهم ومجتمعاتهم الصغيرة.

ثالثاً: سهولة الخروج والمغادرة إلى الدول الأخرى.. ولا سيما دول مجلس التعاون كمحطة أولى.. ومن ثم إلى تركيا.. ومن تركيا إلى سورية.. أو العراق.. وإلى غيرهما.. صحيح إن مصدر هذه الصعوبة انك لا تستطيع ان تعرض كل مسافر لإجراءات احترازية أصعب مما يحدث الآن.. بالنسبة للخروج.. وكذلك عند القدوم لأننا بلد مفتوح يفد إليه ملايين الزوار والمعتمرين ورجال الأعمال وغيرهم.. لكن الأمر فيما يبدو لي أصبح حتمياً.. ولا يحتاج إلا إلى مزيد من التشديد مع الذكاء واللباقة والحرفية من رجال الأمن.. تماماً كما يحدث لأي منا في مطارات الدول الكبيرة مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.. لأن ذلك وإن كان مزعجاً إلا أن ضرورات السلامة القصوى تفرضه ولا تقبل بالتساهل فيه..

•• ومرة أخرى أقول.. إن كلام اللواء التركي يرتب علينا كمجتمع ودولة أموراً كثيرة.. من شأنها أن تعزز قاعدتنا الأمنية المتميزة - كما قلت يوم أمس، بعد أن تضاعفت درجة وعينا بخطورة الموقف وبالتالي تقبل أي إجراءات كفيلة بحماية بلادنا.. وإيقاف تدفق شبابنا "المخطوف" من قبل الفكر المأزوم.. وإن كان المطلوب، كما قلت في البداية هو، أكثر من كل هذا لأن الوقت يمضي.. والتهديدات تتضاعف.. والظاهرة تنمو.. وأخشى ما أخشاه هو أن نتأخر كثيراً بعد اليوم في الجلوس مع بعضنا البعض.. وتشريح المشكلة.. ووضع يدنا على المنابع المغذية لهذا الفكر.. وان نضع الخطط والبرامج الرشيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة.. ومعالجتها بما تستحق.. وبهدوء.. وحكمة.. وتصميم لان عقيدتنا بريئة من كل ما تعتنقه تلك المنظمات الإرهابية وتلصقه بالإسلام.. ولان مجتمعنا نقي في الأصل ولا يمكن أن نتركه نهباً لأفكار مريضة انتقلت عدواها إلى عقول الصغار فدفعوا بأرواحهم إلى الموت بكل سهولة.. بعد أن زين لهم البعض تلك الأعمال الإجرامية وأوهموهم بأنهم يذهبون إلى الجنة.. قاتلهم الله أنى يؤفكون.



•• ضمير مستتر:

•• (المرض القاتل لا تزيله المسكنات.. ولا تستأصله المهادنة والسكوت).

*نقلاً عن "الرياض"