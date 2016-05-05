4 أسباب جعلت 35% من السعوديات يلجأن للولادة القيصرية

كشف استشاري أمراض النساء والولادة، عضو الجمعية الأميركية للمناظير، الدكتور ماهر رستم، أن إقبال السيدات السعوديات على العمليات القيصرية أصبح في ازدياد دون أن يكون هناك أي استطباب طبي، موضحاً أن نسبة المقبلات عليها قد تتجاوز 40%‏ من الحوامل، في حين تبلغ 30% من الولادات على المستوى العالمي نظراً للتقدم العلمي في هذا المجال.

وقال رستم لـ"العربية.نت" إن من أهم أسباب ازدياد الطلب على العمليات القيصرية هو عدم رغبة الحامل في تجربة المخاض، وألم الولادة الطبيعية، والخوف منها دون داعٍ، والتطور الكبير في المجال الطبي، إضافةً لعدم الحاجة لتجميل الجهاز التناسلي بعد العمليات القيصرية.

وأشار إلى أن للولادات القيصرية إيجابيات وسلبيات تتلخص في الراحة من عناء الطلق وألم المخاض وطول فترته، خاصة بوجود طاقم طبي مميز وتطور الجراحة والعناية بعد الجراحة، إضافة إلى قصر مدة الولادة القيصرية التي لن تستغرق أكثر من 30 دقيقة. أما سلبيات الجراحة فهي كثيرة، أهمها يكمن في التكلفة الجراحية التي تكون أكبر من تكلفة الولادة الطبيعية.

رد فعل وتقليد

من جهتها، أكدت الأخصائية الاجتماعية فاطمة القحطاني لـ"العربية.نت" أن من أهم أسباب لجوء السيدات السعوديات للعمليات القيصرية هو الخوف من آلام الولادة، خاصة إذا كانت الولادة الأولى لها، أو قد يكون خوفها كردة فعل من ولادة سابقة متعسرة، إضافة إلى أن الخوف أحياناً أخرى قد يكون لا مسبب له: "سيدات اليوم لا يرغبن في تجربة آلام المخاض". وقالت القحطاني: "جزء من هذه الولادات قد يكون من باب التقليد بين النساء لا أكثر".

وتصدرت منطقة مكة المكرمة حالات الولادات القيصرية، بنسبة 39 في المئة، ثم القريات بنسبة 18 في المئة. بينما سجلت المنطقة الشرقية 6.849 قيصرية. كما أن عدد الولادات التي تمت في مستشفيات الوزارة في جميع أنحاء المملكة بلغ 262.173 ولادة، تنقسم إلى 187.017 ولادة طبيعية بنسبة 71.3 في المئة، وغير الطبيعية 75.156 وتشكل 27 في المئة. وغالباً ما تندرج تحتها القيصرية، وفقاً لآخر تقرير إحصائي صادر عن وزارة الصحة.

وأشارت تقارير رسمية صادرة عن مستشفيات حكومية تغطي عام 2015، أوضحت أن "الولادات القيصرية أصبحت الآن تتعلق في الجنين نفسه، إذ تجبر وضعيته جالساً على اللجوء إلى الولادة القيصرية"، مرجعة السبب إلى "قلة حركة الأم، وعدم الالتفات إلى فوائد المشي للحامل، على أن يكون في فترات متباعدة، وبطريقة غير مرهقة".