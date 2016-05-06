السعودية: الكشف عن هويات قتلى خلية وادي نعمان الإرهابية

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، نتيجة عملية مباغتة تمت محاصرة وكر لخلية إرهابية يقع بوادي نعمان بين العاصمة المقدسة ومحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، ومبادرة من فيه بعد تطويقه كاملاً من الجهات الأمنية إلى إطلاق النار تجاه رجال الأمن، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وإقدام اثنين آخرين على الانتحار بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة.

وقتل في العملية محمد سليمان العنزي، المطلوب في حادث إطلاق النار في الدالوة بالأحساء، وكان سبق أن أُعلن عن اسمه ضمن قائمة مطلوبين أمنياً لعلاقته بحادثة إطلاق النار على المصلين بمسجد المصطفى بقرية الدالوة بمحافظة الأحساء، وحادثة تفجير مسجد العنود بالدمام، وحادثة تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف، وهو أحد الفارين من استراحة ضرما، ويعد خبيراً بالمتفجرات.

كما قتل مبارك الدوسري من المطلوبين في خلية ضرما، إضافة إلى سعيد عايض الشهراني، وهو ضمن قائمة المطلوبين لعلاقته بتفجير مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير، وحادثة تفجير مسجد المشهد بحي دحضه بمنطقة نجران، وحادثة مقتل أحد رجال الأمن المتقاعدين.

وقتل أيضاً ضمن العملية عادل عبدالله إبراهيم المجماج الذي سبق إيقافه لعلاقته بأحد التجمعات التي حدثت بمنطقة القصيم وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين، وله علاقة بالمدعو ياسر علي الحودي الذي قتل في مواجهة بيشة ، وقد توارى عن الأنظار، ويتنقل متنكراً في زي نسائي مرتدياً حزاماً ناسفاً.

بعد التفتيش

ومن نتائج العملية الناجحة، أسفرت نتائج تفتيش وكر الخلية عن ضبط حزامين ناسفين بحالة تشريك كامل، و15 عبوة متفجرة مشركة بصواعق، و4 رشاشات من نوع كلاشينكوف، إضافة إلى 2 مسدس، ومجموعة كبيرة من الذخائر والمخازن، وأخيراً 2 كيس يحتويان على بودرة الألمنيوم، وقطع معدنية تستخدم لحشوة العبوات المتفجرة.