السعودية.. مقتل رجل أمن في اطلاق نار بمكة

أعلن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الخميس، تعرض العريف خلف لافي الحارثي لإطلاق نار من مصدر مجهول وهو يؤدي مهامه في مركز شرطة القريع بمنطقة مكة المكرمة ما أدى إلى استشهاده.

وقد باشرت الجهات الأمنية إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية، تمهيداً لكشف ظروفها وملابساتها وتحديد هوية من تورط فيها والقبض عليه.

وكانت القوى الأمنية السعودية فككت خلية "إرهابية" في منطقة مكة بعد أن حاصرتها مطوقة مكان تواجدها صباح الخميس، وقد لقي 4 من أفرادها مصرعهم، 2 قتلا برصاص القوى الأمنية الذي أتى رداً على إطلاق نار باتجاههم من قبل الخلية الإرهابية، و اثنين آخرين أقدما على تفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة.