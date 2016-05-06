محاربة الأيديولوجيا مهمة لا تنتهي..

حول التطرف وعنه تطرح الأسئلة، وتوضع علامات التعجب، وتبدو الحيرة بارزة أحياناً بانتظار من يبددها بإجابات قطعية وصريحة ومباشرة.

ولاشك أن التطرف ظاهرة تؤرق المجتمعات، والقائمين عليها بوصفها أيديولوجيا بلغت درجة حادة في الانتصار والاعتداد بما تعتقد وتفكر لتخرج عن صراط الاعتدال وطريق الاتزان، محدثة جلبة لا تلبث إلا أن يتم التعامل معها حسب ما يقتضيه الموقف، فضرر التطرف لا يقتصر على معتنقيه بل يتعدى لمن حوله.

وقد يحدث التطرف لعدة أسباب؛ قد يختلف بعضها من مجتمع إلى آخر، إلا أنها في الغالب تكون نتيجة ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية؛ مجتمعة أو متفرقة، يتفرع منها عدة جداول تسهم في تغذية التطرف وتكيّفه.. هذه الجداول أو المصادر، تتراوح بين التسلط السياسي كقمع الحريات ومنع أو التضييق على ممارسة الدين أو التعبير؛ وقد حدث ذلك إبان الحقبة الشيوعية وكانت مآلاته كارثية، فالدول الشيوعية السابقة التي كان يُدفع مواطنوها للإلحاد هي أكثر الدول تشدداً -اليوم- مسيحياً، إضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية التي تنتج البطالة مروراً بالتهميش الاجتماعي أو الشعور بالانهزامية كلها مصادر تدفع لاعتناق التطرف كفعل وفكر، وهو ما يحدث اليوم على مستوى الإرهاب وتوالد منظماته "القاعدة" و"حزب الله" و"داعش" وغيرها، التي نهضت من ركام كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية بنطاق "عولمي" واضح ولخدمة ظرف سياسي تدميري لا أخلاقي بدرجة بشعة، فنجد متطرفي تلك الدول يتغذون بنهمٍ على أزمات الدولة الأخرى، ويتعاظم الخطر إن وُجد الحاضن لتلك العناصر، فتنتشر التنظيمات على شكل "برعمي"، وهذا كله يقودنا إلى الإجابة عن الظرف الزماني والمكاني لبروز هذه الظاهرة.

القضاء على التطرف يعني بالضرورة القضاء على الأيديولوجيا التي توفر الإطار النظري والتطبيقي لممارسة التطرف، وهذا الأمر وبنظرة عامة وباستعراض سريع لحركة الأيديولوجيات على اختلافها، تظل مهمة صعبة قد لا تنتهي، لكن التعامل معها على طريقة التعامل مع الأمراض المزمنة قد ينتج عنها نتائج من الممكن أن تجعل من تلك الأيديولوجيات عرضة للانقراض أو النبذ أو التلاشي بفعل التقادم، وهذا يعني بالضرورة الوقوف الدقيق على مسببات التطرف حسب مكان حدوثه وظروف نشوئه، وقد يحدث أن يتم القضاء على التنظيم الذي ينشأ عن التطرف، لكن يظل الفكر هائماً منتظراً لحظة استدعائه.



*نقلا عن "الرياض"