الترفيه والثقافة في السعودية 2030

ماذا لو اتفق السعوديون هذا الصيف على ألا يغادروا بلادهم أبدا؟ بالتأكيد ستكون نكسة كبرى لما لا يقل عن عشرة بلدان تعتمد في الغالب على السائح والزائر السعودي في إنعاش السياحة لديها خصوصا تلك التي تمثل السياحة والترفيه والخدمات محورا أساسيا في اقتصادها.

إلى هذه الدرجة وأكثر يمثل السعوديون أبرز الجنسيات تأثيرا في القطاع السياحي في المنطقة وهم لا يبحثون عن شيء كثير، فقط مراكز تسوق ومقاهٍ مفتوحة وشواطئ عامة وصالات سينما وحفلات موسيقية ومطاعم مفتوحة، ومع أن كثيرا مما يبحث عنه السعوديون في الخارج موجود في الداخل إلا أن القضية ليست وجوده ولكن في المناخ العام.

في الرياض وجدة والشرقية مثلا توجد مجموعة من أضخم وأرقى مراكز التسوق في الشرق الأوسط، وتتوافر قائمة أكبر من المطاعم والمقاهي، فما الفرق بين مول تجاري أو مطعم فخم في الرياض وآخر في دبي مثلا؟

أول الفروقات أننا لم نصنع من الترفيه ثقافة عامة، فنحن نذهب إلى المطاعم مثلا لنأكل لا لنستمتع بالجلوس والمكان، كما يكمن الفرق أيضا في الشعور العام الذي يختلف بين المكانين؛ هنا تدخل إلى هذا المكان وأنت تدرك أن رقابة ما وتنظيما ما يؤثر في دخولك واستمتاعك، يفرض عليك أن تجلس بشكل ما وحتى إن كنت مؤمنا بهذا الشكل إلا أن شعورك أن أحدا ما اختار لك ذلك يجعلك تتعامل معه بمتعة أقل، بينما في الخارج أنت الذي تختار لذاتك وأنت الذي تصنع رقابتك وتختار.

في الواقع، إن حالة الثراء المادي التي تعيشها وعاشتها الدولة والوفرة الناجمة عن المداخيل النفطية العالية جعلت من صناعة الترفيه واستثماره أمرا ثانويا، إضافة إلى أنه سيمثل صداعا للمؤسسة الرسمية مع بعض التيارات التي تمارس الشغب المستمر في كل أمر يتعلق بالترفيه والثقافة والسياحة، ذلك الواقع انتهى في الغالب، ليس لسبب اقتصادي بل لأسباب اجتماعية تنموية وسياسية أيضا، وسيكون من الخطأ أن نتعامل مع الترفيه والثقافة والسياحة من أجل البعد الاقتصادي فقط.

إن تفريغ المجتمع من الترفيه والتعامل معه بكل ذلك الحذر السابق والاستجابة للمخاوف التقليدية الدائمة التي تصاحب كل فعل ثقافي وترفيهي أدى إلى وقوع المعضلة التالية: لم يعد السعودي سعيدا في بلاده.

هذه معضلة وطنية اجتماعية سياسية أيضا، إن سعادة الإنسان في أرضه عامل مهم في بناء المواطنة فالأرض التي تحب فيها أيامك ولياليك وتبني بها سعادتك وفرحك وضحكات أطفالك هي الأرض التي تخاف عليها وتحميها.

لماذا نجد أن أحلى أيام العائلة السعودية وأحلى ذكرياتها في خارج البلاد، ولماذا ليست هنا؟.

إن واحدا من أسباب الشغب الذي تمارسه التيارات الحركية والحزبية ضد أي منشط ثقافي أو ترفيهي يتمثل في توتير العلاقة بين المواطن وحياته اليومية وتفريغ المجتمع من ثقافة الترفيه والاستمتاع بالحياة والتي تخلق جفافا وطنيا عاما إضافة إلى قطع الإنسان السعودي عن تراثه وماضيه وجعله إنسانا منبتا طارئا.

من ينسى ذلك الجدل الذي رافق مشروع إحياء سوق عكاظ بكل ما يحمله من قيمة حضارية تاريخية واسعة، وما يصاحب دائما مشروعات مثل الجنادرية ومعارض الكتاب وغيرها.

فيما يجوب السعوديون العالم رجالا ونساء يبحثون عما يجب توفيره في بلادهم، ندرك الآن أن التحدي لم يعد اقتصاديا فقط وإنما أصبح اجتماعيا سياسيا أيضا.

وفيما تنص الرؤية السعودية ٢٠٣٠ على زيادة إنفاق الأسر على الترفيه والثقافة ودعم الفنون ندرك أن أمامنا واقعا سيتغير، وهو ما يحتاج معه أن ندرك أن توسيع الخيارات الترفيهية ورفع مستوى الجودة في الخدمات قضيتان محوريتان للغاية لكن الأهم هو إعادة بناء الترفيه والثقافة واستمتاع المواطن بحياته وبوقته في وطنه.

*نقلا عن "عكاظ"