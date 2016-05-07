السعودية.. آخر موعد للالتحاق ببرنامج "شغف" الثلاثاء

شهد برنامج الزمالة الخيري "شغف" إقبالا كبيرا من الشباب السعودي الذين تقدموا بأكثر من 800 طلب التحاق بالبرنامج منذ أن أطلقته مؤسسة الملك خالد الخيرية في 4 إبريل الماضي، بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، لتمكين قادة مستقبل القطاع غير الربحي في المملكة.

ويأتي إقبال المهتمين في مجال العمل الخيري على "شغف" مع قرب الموعد النهائي للالتحاق بالبرنامج، الثلاثاء القادم، والذي تسعى من خلاله مؤسستي الملك خالد وبيل وميليندا غيتس، إلى استقطاب 10 من الشباب السعودي من الجنسين للعمل في هذا القطاع والمشاركة في رفع مستوى جودة مخرجاته.

ويهدف برنامج "شغف" لاستقطاب وتمكين مجموعة من قادة المستقبل في القطاع غير الربحي بالمملكة، وتطوير مهارات المشاركين بالبرنامج ليصبحوا قادة في تطوير منظمات القطاع غير الربحي وتحسين جودة مخرجاته، وإيجاد سفراء في السعودية لقضايا التنمية المحلية، وأخيرا إحداث نقلة نوعية في الجانب الإداري والقيادي في المنظمات غير الربحية في البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان إن "شغف" ومنذ إطلاقه شهد إقبالا فاق التوقعات من قبل مهتمين من الجنسين في مجال العمل غير الربحي في المملكة، حيث تلقت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني حتى اللحظة، أكثر من 800 طلب للالتحاق بالبرنامج، مع استمرارية فرصة الانضمام للمهتمين حتى الثلاثاء 10 مايو.

وأكدت المؤسسة أن إطلاق المؤسستين لبرنامج "شغف" جاء من إيمانهما بأهمية القطاع غير الربحي في العصر الحاضر، حيث ستعملان على بناء قدرات العاملين فيه وإعداد قادة من الشباب السعودي داخل أروقته ليكون هذا القطاع قادرا على التفاعل بشكل إيجابي مع المتطلبات التنموية التي تشهدها المملكة ورافدا لها.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ "شغف" على مدى عامين، عبر عدة محاور، هي: العمل بدوام كامل في إحدى المنظمات غير الربحية أو المؤسسات الخيرية السعودية لمدة 23 شهرا، وعقد برنامج تدريبي مكثف عن إدارة المنظمات غير الربحية في إحدى الجامعات العالمية المرموقة خلال صيف العام القادم 2017، ورحلة تعلّم إلى مؤسسة بيل وميليندا غيتس وأحد شركائهم في الولايات المتحدة، والاطلاع على تجاربهم، والتواصل مع المشاركين بشكل مستمر للتوجيه المهني والإرشاد في أي فرص أو تحديات قد يواجهونها.