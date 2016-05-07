السعودية.. تعديل 5 وزارات ودمج واحدة

5 وزارات شملها التعديل، ودمجت وزارة واحدة، في القرارات الملكية التي صدرت السبت، حيث تم تعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، و‏تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، كما تم تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب ذلك، تم تعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك تعديل اسم وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة.

إضافة إلى ذلك، دُمجت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. إلى جانب ذلك، تم تعديل اسم "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" ليكون "الهيئة العامة للرياضة"، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

هيئات جديدة

وأنشأت "هيئة عامة للثقافة"، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام. وتم إنشاء "هيئة عامة للترفيه"، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه. وتستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفيه في أعمالها إلى حين قيام "الهيئة العامة للترفيه" بمزاولة اختصاصاتها. وتم تعديل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" ليكون "هيئة تقويم التعليم"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في "وزارة التعليم"، و"المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وتدمج معها كل من "الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، و"المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي"، ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني.

كما تم تعديل اسم "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، ليكون "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة". وتم ربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل، وتحويل مصلحة الزكاة والدخل، لتكون "الهيئة العامة للزكاة والدخل"، وترتبط بوزير المالية. وتم نقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى "مصلحة الجمارك" لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية.