بالفيديو.. الغبار يغطي المنازل في القصيم

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة فيديوهات تظهر موجات ضخمة من الغبار والأتربة الكثيفة تجتاح مركز "دخنة" في منطقة القصيم.

وتظهر في أحد المقاطع موجة عالية من الغبار تغطي المنازل، بشكل كثيف، حيث تجتاح المنطقة رياح مثيرة للأتربة، مما أدى إلى تقليص مدى الرؤية بشكل كبير هناك.

هطول أمطار

وتوقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط للرياح السطحية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، حائل، المنطقة الشرقية ،القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كما تتأثر مناطق تبوك والجوف برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.