السعودية.. إعفاء 6 وزراء وتكليف 3 منهم بحقائب جديدة

شملت الأوامر الملكية الصادرة في السعودية السبت إعفاء 6 وزراء من مناصبهم، وإعادة تكليف 3 منهم بحقائب وزارية جديدة.

وتقرر إعفاء المهندس خالد الفالح وزير الصحة من منصبه، والدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه، والمهندس عبد الله المقبل وزير النقل من منصبه، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه، والدكتور بندر حجار وزير الحج من منصبه، والمهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه.

ومن بين الوزراء الذين تم إعفاؤهم، تقرر تعيين 3 منهم في مناصب وزارية جديدة، حيث تم تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للصحة بعد إعفائه من منصب وزير التجارة والصناعة.

وتم تعيين الدكتور ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار بعد إعفائه من منصب وزير الشؤون الاجتماعية.

وعُين المهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية بعد إعفائه من منصب وزير الصحة.