حُمى الصيف

اقترب الصيف وبدأنا نتلفت حولنا بحثاً عن الأماكن التي سنحط بها عصا الترحال!

والمفارقة هي أننا لا نصطحب وإيانا عصا الترحال فقط، بل حقائب مزدحمة بهويتنا وذاتنا المحلية وعلاقتنا مع الآخر المختلف وكراكيب علاقتنا مع البيئة والأماكن العامة.

حتى إذا وصلنا عواصم العالم نثرنا تلك الحقائب في حدائقهم وساحاتهم ومواصلاتهم، وطلبنا منهم أن يقبلونا كما نحن وضمن شرطنا المحلي، متناسين أن الضيوف عادة هم الذين ينصاعون لقوانين المضيف والغرباء هم الذين يطلب منهم أن يتأدبوا بعرف المكان بحيث لا يخدش حضورهم الطارئ ذلك البلد ولا يستفز سكانه أو جهاته الأمنية.. وإلا فردهات منازلنا المكيفة أكثر لطفاً وترحيباً بنا.

لكن ما يحدث هو أمر مختلف فإننا نذهب متأبطين وعينا المصندق المزدحم برؤية ذات بعد وحيد، ومن ثم نتألم ونتضور عندما يصبح الآخر شرساً وغير ودود رغم أننا دفعنا ثمن غرفة الفندق حتى آخر ريال.

ويبدو أن أوروبا هذا العام ستشهد صولات وجولات في مضمار لم يعد يحتمل الكثير من الكر والفر بعد التفجيرات الإرهابية الأخيرة على بعض المدن الأوروبية، وهجمة اللاجئين العرب عليها، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أن إيطاليا قد انضمت إلى فرنسا فيما يتعلق برفضها غطاء الوجه في الأماكن العامة، ويقال إن النمسا في طريقها إلى سن نفس القانون، لكن البعض عاجز عن أن يوسع منظور الرؤية لديه، وبدلاً من هذا يصر على إحراج الدوائر الدبلوماسية الوطنية في أوروبا ويستدرجها لمنزلقات هي في غنى عنها.

على سبيل المثال إحداهن تصر على أن تغطي وجهها، وتستقل المواصلات العامة في روما، ومن ثم تتوقع بسذاجة من الأمن في روما ألا يستريب منها أو يطلب التأكد من هويتها بل وتنزعج إن هو فعل، وهي هنا لم تكتفِ بأن وضعت نفسها مثار ريبة وشك، ولم تكتفِ بأنها عرضت سفارة وطنها للإحراج أمام دوائر أمنية متربصة، وشعوب لديها مشكلة إسلاموفوبيا متورمة هذه الأيام، جميع هذا لم يجعلها تراجع نفسها في اختيار وجهتها التي تسافر إليها، بل إنها بدلاً من هذا تصرح في مجالسها العامة بأن طفلها الصغير طلب منها مسدساً، لكي يؤدب من تعرض لأمه من رجال الأمن الإيطاليين!!

طبعا هذا المسوغ لارتكاب الإرهاب ليس غريباً على آذاننا فهو نفسه الذي كنا نسمع ابن لادن وجماعته يوظفانه لإخراج المشركين من جزيرة العرب، وهي البداية المؤصلة للهياط التكفيري الذي يتناسب مع الرايات السوداء في ساحات الرقة والموصل وليس عاصمة الكاثوليك العالمية.

فبعض الذاهبين إلى أوروبا يعولون على المكون العلماني في القوانين والدساتير الأوروبية التي تكفل للجميع حرية التنقل وارتداء الأردية التي تروق لهم، ولكن لا يعلمون أن المكون العلماني هش وعمره أجيال فقط كواجهة تخفي خلفها قروناً من الحروب الدينية بين الشرق والغرب، كان مركزها العاصمة الكاثوليكية روما.

كما أن الأوضاع الأمنية وتشعباتها الاقتصادية المتعلقة بهجمة اللاجئين على أوروبا، يجعل من العواصم الأوروبية ليست مكاناً ودوداً ومثالياً للسفر إليه هذا الصيف.

وفي الوقت الذي تعاني فيه المملكة من تحدٍ حقيقي عبر وسائل إعلام دولية متربصة بها، فإن الوطن ليس بحاجة أن نمد تلك الدوائر الإعلامية بمزيد من المادة التي تكرس الصورة النمطية حول شعب يعجز عن الالتزام بقوانين وأعراف البلدان التي نزورها.

ليكن مرورنا خفيفاً لطيفاً غير ثقيل أو مستهجن من قبل سكان تلك الأوطان، وإلا فالجميع يمتدح المكيف الصحراوي في ردهة المنزل



*نقلا عن "الرياض"