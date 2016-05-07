لأول مرة.. هيئة عامة للترفيه بالسعودية

استحدثت الأوامر الملكية الصادرة في السعودية، السبت، إنشاء #الهيئة_العامة_للترفيه لأول مرة برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب.

وجاء في نص الأمر الملكي: تنشأ "هيئة عامة للترفيه"، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي.

ولقي هذا القرار تفاعلا شعبيا واسعا ومرحبا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمنت القرارت الملكية الصادرة إعفاء الخطيب من منصب مستشار في الديوان الملكي، وتعيينه مستشارا في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

وكان الخطيب يشغل خلال فترة سابقة منصب وزير الصحة.