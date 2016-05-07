هذا فقط الحساب الرسمي للديوان الملكي السعودي

أكد سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن شائعات بصدور أوامر ملكية صادرة من دول معروفة بعدائها للمملكة تطلب من المواطنين بيانات لأغراض استخباراتية، مشددا على أن الديوان الملكي له حساب وحيد على "تويتر"، مشيرا إلى أن بقية المواقع مزورة، وسبق تنبيه المسؤولين في تويتر عنها.

ونشر المستشار في الديوان الملكي في نهاية تغريداته رابط الموقع الرسمي للديوان الملكي للتواصل (tawasol.royalcourt.gov.sa).

وأوضح القحطاني أن هذه المواقع تُدار من الخارج وتدّعي أنها تابعة لجهات رسمية، وقال إن الشائعات في تطبيق الواتساب التي تدّعي صدور أوامر ملكية معينة، وبتتبع مصدرها ثبت أنها من دولة معروفة بعدائها.

وحذّر القحطاني المواطنين من تصديق هذه الشائعات، وأن عليهم ألا يصدقوا إلا المصدر الرسمي، وهو وكالة الأنباء السعودية.