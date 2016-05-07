هذه أسماء الوزراء الجدد ومناصبهم في السعودية

6 وزراء تم إعفائهم من مناصبهم، فيما تم تكليف 3 منهم بحقائب وزارية جديدة في السعودية اليوم السبت، حيث أعفي المهندس خالد الفالح وزير الصحة من منصبه، والدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه، والمهندس عبد الله المقبل وزير النقل من منصبه، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه، والدكتور بندر حجار وزير الحج من منصبه، والمهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه.

ومن بين الوزراء الذين تم إعفاؤهم، تقرر تعيين 3 منهم في مناصب وزارية جديدة، حيث تم تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للصحة بعد إعفائه من منصب وزير التجارة والصناعة.

وتم تعيين الدكتور ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار بعد إعفائه من منصب وزير الشؤون الاجتماعية. وعُين المهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية بعد إعفائه من منصب وزير الصحة.

تعيينات أخرى

وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضوا في مجلس الشورى وإعفاء الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من منصبه، و‫تعيين الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا في الديوان الملكي، وتعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا في الديوان الملكي، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشارا لوزير الداخلية، وتعيين المهندس علي النعيمي مستشارا في الديوان الملكي.

وشملت القرارات إعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الديوان الملكي من منصبه، وتعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر مستشارا في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وإعفاء أحمد بن عقيل الخطيب المستشار في الديوان الملكي من منصبه.

وتضمنت تعيين أحمد بن عقيل الخطيب مستشارا في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وتعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه.

وشملت الأوامر الملكية تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير وإعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه وتعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.

وتم إعفاء أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه، وتعيين الدكتور حسام العنقري رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور سليمان أبا الخيل مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمرتبة وزير. وتعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيرا خاصا لولي العهد بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأستاذ خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة، ‫وتعيين رأفت الصباغ مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وتعيين الأستاذ محمد الدهام مستشارا بالأمانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين الأستاذ صالح بن سعيد الغامدي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين الأستاذ فهد بن محمد السكيت مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين الأستاذ محمد الدايل مستشارا بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلا للحرس الوطني، و‏تعيين محمد التويجري نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط، ‏وتعيين الدكتور فهد التخيفي رئيسا للهيئة العامة للإحصاء، وتعيين المهندس محمد العمري أمينا لمنطقة المدينة المنورة، وتعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيسا للهيئة العامة للرياضة، وتعيين الأستاذ مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم، ‏وتعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس المنافسة، ‏وتعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.