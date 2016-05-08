آمال اليوم واقع الغد

مع التغير الوزاري كانت وسائل الإعلام تتبنى أمنية توجه كأسئلة للمواطنين تمثل السؤال:

ماذا تنتظر من الوزراء الجدد؟

والسؤال لم يكن يحمل إجابة محددة، وإنما أماني قد يأتي الوزير ويذهب ولم يحقق الأهداف التي جاء من أجلها.

وعندما نستقبل اليوم تغييرا وزاريا علينا ربطه مع الرؤية السعودية ٢٠٣٠، التي تسعى إلى تعبيد طرق المستقبل، وهو طريق يحتاج إلى تضافر الجهود مجتمعة من أجل أن تكون الأجهزة التنفيذية في خدمة أهداف الرؤية.

وألا تكون سمة التباطؤ هي المسيطرة على الأهداف.

هذا التباطؤ هو الحاجز الحقيقي أمام أي إنجاز، خصوصا أن الأجهزة لدينا دأبت على التغافل عن الأهداف والسير في الطريق الوعر نفسه، مما يؤدي إلى تحولها إلى عبء.

والمتابع يرى أن القرارات قفزة نوعية تسعى إلى تغيير التعامل مع الثروة البشرية، والاستفادة من مقدرات البلد في كل مجال يحقق طموحات مستقبلية على عاتق الشباب الذين تم تأهيلهم من خلال الابتعاث لكي يكون لكل منهم دور في البناء.

وتدوير الطاقة البشرية بين الوزارات له أهمية قصوى فجلهم يمثل فريق الرؤية.

وعندما يتم إنشاء هيئات جديدة يعني الحاجة إلى تثبيت رؤى جديدة تبدأ من الاسم وصولا إلى احداث المتغير.

ولأن الطموح عالٍ فالآمال أكثر علوا، والهيكلة الجديدة تلمست العجز والبحث عن الوسائل التي تحقق الإنجاز .

نعم، هي رؤية لن تكون سهلة في انطلاقتها وإنما ستكون الإستراتيجية التي لا خيار أمامنا إلا بتغيير الفكر وطريقة تنفيذ الأفكار من خارج الصندوق.

والآن نحن نتحدث عن أحلام وآمال ستكون في الغد واقعنا.

*نقلا عن "عكاظ"