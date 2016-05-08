السجن 7 أعوام لسعودي "غرّد" بتأييد "داعش" و"القاعدة"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم سعودي الجنسية بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال نشر تغريدات تؤيد تنظيم "داعش" الإرهابي ونشر أخبار مقاتليه، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقد قام المدان أيضاً بنشر تغريدات عبر حسابه في "تويتر" تحوي معلومات كاذبة ومغرضة عن بعض الموقوفين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره مع عدم علمه بقضاياهم وما يعتقدونه من فكر، والمشاركة في وسم (هاشتاغ) عن ذلك.

كما أدين بسبب كتابة ونشر تغريدة عبر حسابه في "تويتر" عن تنظيم القاعدة الإرهابي، وتواصله عبر تطبيق المحادثات "سكايب" مع عدد من الموجودين في سوريا، وتواصله أيضاً عبر تطبيق "واتس أب" مع عدد من الذين سافروا إلى سوريا للقتال هناك أثناء تواجدهم هناك، إضافة لتواصله عدة مرات عبر الهاتف مع أحد الذين سافروا إلى سوريا، وانضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء وجود هذا الأخير هناك.

كما أدين لتستره على هؤلاء بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه والاجتماع بصفة مستمرة بأشخاص مشبوهين سبق إيقافهم في قضايا تخل بأمن البلد واستقراره ومخالفته لأنظمة ولوائح السجن وشرائه وحيازته سلاح بندقية نارية بدون ترخيص.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة سبع سنوات، ومصادرة جواله والسلاح الناري المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية.