السعودية: إحباط عمل إرهابي استهدف مخفر شرطة بالطائف

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه تم إحباط محاولة تنفيذ عمل إرهابي بمخفر شرطة حداد ببني مالك بمحافظة الطائف، حيث رصد رجال الأمن المناوبون بالمخفر محاولة تسلل شخصين إلى مواقف سيارات الشرطة الملحق بالمخفر، وذلك عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة يوم السبت الماضي، وحينما شعرا برصد وجودهما بادرا بإطلاق النار من سلاح رشاش والفرار بعد تبادل إطلاق النار معهما من الموقع على سيارة كانت بانتظارهما، وبمطاردتهم وإعطاب سيارتهم ترجلوا منها ولجأوا إلى إحدى المناطق السكنية الجبلية بقرية ثقيف، حيث تمت محاصرتهم وتمشيط المنطقة بحثاً عنهم بمساعدة سكان المنطقة.

وقد نتج عن تبادل إطلاق النار معهم استشهاد جندي أول سعيد دهيش عيضه الحارثي، كما نتج عن العملية ضبط حزام ناسف، و9 "أكواع" مجهزة كقنابل وملفوفة بلاصق به قطع حديدية وإبطالها من قبل المختصين.

ولا تزال المتابعة الميدانية مستمرة، وسيعلن عن أي تفاصيل تستجد في حينه.