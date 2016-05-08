السعودية.. سطو مسلح على سيارة نقل أموال في سيهات

قال العقيد زياد الرقيطي، الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية، إن ٤ مسلحين سطوا على أموال لإحدى شركات نقل الأموال في سيهات بمحافظة القطيف، تحت تهديد السلاح صباح اليوم الأحد.

وقال: "عند الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم تبلغ مركز شرطة سيهات من ممثل لإحدى شركات نقل الأموال عن ادعاء أربعة من موظفي الشركة "ناقلي أموال" للتهديد من قبل أربعة مقنعين أحدهم مسلح والاستيلاء على الأموال التي بحوزتهم أثناء قيامهم بتغذية جهاز الصرف الآلي بمدينة سيهات دون إشعار دوريات الأمن بتلك المهمة وفق التعليمات المبلغة لهم".

وتابع: "تم التحفظ على ناقلي الأموال وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والتحقيق فيها لكشف ملابساتها".