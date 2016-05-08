تغيير لتحقيق التغيير!

رؤية التغيير المعلنة تتطلب تغييرا في آلية عمل الحكومة، ومن هنا كان منتظرا إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بفصل ودمج واستحداث وزارات وهيئات وتناقل بعض اختصاصاتها!

وسيقع على عاتق القيادات الحكومية اليوم مهمة الانتقال بالعمل الحكومي من النمطية السائدة طيلة عقود من الزمن إلى نفط جديد يواكب الحاجة للتغيير ويحقق الرؤية المنشودة وينجز برنامج التحول الوطني كما ينبغي!

ومازلت أرى أن تفعيل دور رقابي فعال لمجلس الشورى من شأنه أن يسهم في دعم العمل الحكومي وتحفيزه للإنجاز وضمان مساره الصحيح لتحقيق الآمال المبنية على المرحلة التي هي أشبه بجسر عبور نحو المستقبل!

إنشاء هيئتين للثقافة والترفيه كان لافتا، وستكون الأعين مسلطة على ما يمكن أن يحققه هذان الجهازان خلال الفترة القادمة، فالثقافة في مجتمعنا تستمد أهميتها من إرث حضاري وتاريخي عظيم يستحق أن يولى أعلى الاهتمامات، أما الترفيه فقد حان الوقت ليدرك البعض حاجة المجتمع للفرح في بيئته بدلا من الهجرة الدائمة إلى دول الجوار للبحث عن ابتسامة آمنة، فخيارات الترفيه في بلادنا تكاد تكون منحصرة في التسوق و تناول الطعام وهذا أمر يجب أن يتغير، ويجب أن يجد المواطن السعادة الترفيهية في مجتمعه دون أن يحتاج إلى طرق السفر أو أبواب المطارات!!

*نقلا عن "عكاظ"