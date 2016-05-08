حرس الحدود يخصص وحدة k9 لملاحقة الإرهابيين والمتسللين

بدأت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي بنشر فرقٍ من الوسائلِ الرقابية الحية K9، على امتداد الشريط الحدودي في جيزان جنوب السعودية، حيث تمتد أصعب التضاريس الحدودية وعورة في العالم.

وقال مدير إدارة الأمن الوقائي بحرس الحدود السعودي المقدم فيصل بن عبدالعزيز الصفيان أن هذه الوحدة تقوم بمساندة دوريات حرس الحدود لمطاردة وضبط المتسللين من المهربين والإرهابيين، وتتمتع بقدرات على معرفة أماكن اختبائهم و أماكن المخدرات أو السلاح المخبأة بين الأشجار أو داخل الكثبان الرملية.

وأضاف المقدم الصفيان بأن هذه الوحدة تقوم أيضاً بدعم ومساندة عمليات المطاردة الراجلة للمتسللين والمهربين، وعمليات اقتحام المباني والمركبات والوسائط البحرية في حدود مسؤوليات حرس الحدود.

فريق "العربية" قام بمرافقة فرقة الوسائل الرقابية الحية K9، في أحد أودية قطاع الدائر بجازان جنوب السعودية، ووثق عملية ضبط عدد من المهربين المحملين بعتلات القات المحظور، وشاهد الفريق شرحاً لضبط كميات من الحشيش والسلاح يتم ضبطها بشكل شبه يومي بكميات كبيرة.