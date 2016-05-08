صحف: 50 أمراً ملكياً تمهد للسعودية الجديدة

50 أمراً ملكياً شملت إعفاءات وتعيينات وإلغاء ودمج وترتيب العديد من الاختصاصات، شكلت محطة انطلاق نحو السعودية الجديدة، إذ قالت صحيفة "الرياض" معلقة تحت عنوان "النهضة مستمرة"، إن الأوامر الملكية أحضرت مفردة "تقديم أفضل الخدمات"، إذاً كل ما يحدث اليوم المقصود به المواطن بالدرجة الأولى، فهو والوطن المعنيان بالتنمية، وهما همُّ القيادة التي تريد للمواطن السعودي دوراً في هذا التحول الحاصل والنهضة التي نحن بصددها. وقالت الصحيفة: "إننا أمام هذه الإجراءات الحاصلة معنيون بمواكبة ودعم غير مسبوقين لجهود الدولة، وذلك لأجيال من بعدنا ستحاسبنا على ما قدمنا لوطننا".

تمهد السبيل لصناعة الرؤية

وتحت عنوان "الأوامر الملكية واستشراف المستقبل"، كتبت صحيفة "اليوم" في رأيها لصباح الأحـد أن الأوامر الملكية أكدت سعي السعودية لتحقيق رؤية مستقبلية سوف تضعها في مكانها اللائق بين الأمم والشعوب المتطورة والمتقدمة، وهذا يعني أن الأوامر الجديدة تمهد السبيل لصناعة تلك الرؤية وترسم مستقبلاً زاهراً ومتنامياً للمملكة بخطى واثقة ومطمئنة سوف تحقق من خلالها إنجازات في شتى ضروب التقدم والنماء، فكل تلك الأوامر ترسم طرائق جديدة لنمو جديد وتنمية جديدة.

وجهاً لوجه مع المستقبل

وبعنوان "هيكلة الحكومة" انطلاقة التحول الوطني الكبير"، قالت صحيفة "عكاظ" إن إعلان أكبر حزمة أوامر ملكية لإعادة هيكلة الحكومة في تاريخ الدولة السعودية الثالثة وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالأمس الوطن أمام المستقبل وجهاً لوجه بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030م، ويمثل أهم محطة انطلاق نحو السعودية الجديدة في رحلة التحول الوطني الكبير الذي يترقبه العالم قبل السعوديين أنفسهم.

وذكرت الصحيفة أن من أهم ما تضمنته حزمة الأوامر الملكية إنشاء عدة هيئات بمهام واختصاصات من شأنها دعم الاقتصاد السعودي بموارد جديدة كانت قبل اليوم نسياً منسياً، نظراً للاعتماد الكلي على النفط الذي قال ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إنه تسبب في حالة إدمان للسعوديين، وهي حالة بالكاد بدأنا في التحرر منها بعد أن دفعت رؤية السعودية 2030 الوطن نحو استغلال الموارد التي تشكل في بعض الدول الأخرى عماد الاقتصاد.