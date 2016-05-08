قام الوطن بواجبه فقوموا بواجبكم!

سرني جداً ما قرأته في بعض الصحف المحلية وعبر وسائل التواصل عن صدور أمر سامٍ تضمن إعادة تصنيف شركة بن لادن ومنحها فرصة لحل الأزمات التي واجهتها وعودتها الى العمل في المشروعات العامة.

ومصدر سروري أن هذه الشركة الوطنية الكبرى تحتضن الآلاف من أبناء هذا الوطن من المهندسين والإداريين والفنيين والماليين والمستشارين إضافة الى عدد أكبر من شاغلي الوظائف البسيطة من مراقبين وسائقين ومراسلين وكل واحد من موظفي الشركة أياً كان موقعه الوظيفي يعول أسرة وعليه ارتباطات اجتماعية كان يستمد وقودها من دخله الشهري في الشركة ،وعودة الحياة الى أوصالها وتغلبها بإذن الله على ظروفها وعودتها الى ممارسة نشاطها الكبير في مجال المشاريع والخدمات تعني إعادة الحياة الى اوصال هؤلاء الآلاف من الموظفين من أبناء هذا الوطن الغالي والى الاستقرار النفسي لهم ولأسرهم لأنهم شعروا بالقلق والضياع خلال فترة تجميد الشركة لنشاطها المتعدد بعد الحادث المؤسف في حج عام ١٤٣٦.

لقد عرف الوطن هذه الشركة باعتبارها شركة كبيرة حظيت بثقة ولاة الأمر الكرام من ضمن الشركات الوطنية الأخرى التي حظيت بثقتهم وأصبحت البديل الوطني لتنفيذ أكبر المشاريع الحيوية في بلادنا، وقد استفادت الشركة من هذا الدعم الحكومي فحوَّلته الى مجال رحب لتوظيف أبناء الوطن فأصبح يعمل لديها أعداد كبيرة منهم وارتبطت مصائرهم بمصيرها وأصبح كل مشروع يوكل الى الشركة من قبل الدولة دعماً غير مباشر لهم وهذا هدف وطني غالٍ طالما سعت اليه حكومتنا الرشيدة بهدف توطين الوظائف وإعطاء المواطن فرصته الكاملة في المشاركة بعلمه وخبرته وتأهيله في بناء الوطن الكبير ،وقد خطت وزارة العمل خطوة عملية مباركة عندما اتفقت مع شركة بن لادن على إعادة جميع السعوديين الذين تأثرت حياتهم في الآونة الاخيرة الى أعمالهم ومهامهم حيث أعلن معالي وزير العمل ذلك الاتفاق عبر الصحف المحلية مبيناً تجاوب الشركة مع وزارة العمل في هذا المجال وكان لهذا أثر ايجابي بالغ ليس في نفوس أولئك الآلاف من السعوديين المنتسبين الى شركة بن لادن بل كانت الاتفاقية حديث المجتمع السعودي خلال الأيام الماضية.

وأخيراً فلا شك أن شركة بن لادن هي شركة وطنية كبرى لطالما سجلت اسمها بقوة على صفحات هذا الوطن وحسبها أنها ظلت على مدى عقود موضع ثقة ولاة الأمر وستظل ان شاء الله كذلك مواصلة نهجها البناء وعملها المتقن في تنفيذ ما يوكل اليها من مشاريع حيوية وتتفادى أي أخطاء لا قدر الله لتظل كذلك تجذب الآلاف من شباب الوطن الذين ابتعثوا الى أرقى جامعات العالم وسوف يعودون حاملين أعلى درجات العلم والمعرفة في شتى مجالات العمل الوطني ،وأقول للشركة سِيْري على بركة الله في ظل الرعاية الكريمة ، وللشباب العاملين في الشركة عودوا الى أعمالكم بهمة عالية ونشاط كبير وإتقان وإخلاص لأن ما كان يشغل ولاة الأمر الكرام وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله هو الحفاظ على مصيركم ومصدر رزقكم ،وقد قام الوطن بواجبه نحوكم ،فقوموا بواجبكم نحوه والله الموفق الى صالح الأعمال .

*نقلا عن "المدينة"

