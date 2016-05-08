مستشفى جازان.. حتى لا تتكرر المأساة

بعد أربعة أشهر على حادثة حريق مستشفى جازان العام والتي راح ضحيتها خمسة وعشرون قتيلاً وأكثر من مئة وعشرين جريحاً عادت وزارة الصحة لتزيد من حجم المعاناة بعد الإعلان عن تأخير إعادة افتتاح المستشفى لثمانية أشهر إضافية على الرغم من غياب البديل داخل المدينة، وزيادة الضغط على عدد محدود من المستشفيات المتوفرة فيما جاورها من محافظات.

لن نعود للحديث عن مأساة الفجر فالأرقام وحدها كفيلة بالتذكير بما حدث في ذلك اليوم، لكن الإعلان الأخير كان صادما لشريحة واسعة من المرضى الذين كانوا يرون في هذا المرفق الصحي الذي لم يكمل عامه الرابع المخرج الوحيد لمداواة أوجاعهم وآلامهم.

في عام 2012 استبشر الناس خيراً بهذا المستشفى الذي كان سيمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في عموم المنطقة الجنوبية لو نفذ بالشكل الذي أعد له، برج طبي متكامل من 12 طابقاً انتهى به الحال إلى خمسة أدوار نفذت على عجل ودون مراعاة لوسائل السلامة حسب تقارير الدفاع المدني، والاعتراف المتأخر للوزارة بعد وقوع الكارثة وظهور نتائج التحقيقات التي أصبح تجاهلها أو نفيها غير مجدٍ نظراً للعدد الكبير من الضحايا.

وفي هذا مفارقة غريبة.. فالسبب الذي برر به مسؤولو الصحة الاستعجال في افتتاح المستشفى حينها على الرغم من القصور الواضح في جوانب السلامة كان نتيجة لما وصفوه بالحاجة الملحة، فهل انتهت الحاجة الآن بالشكل الذي يمكن معه الاستغناء عن المستشفى لعام كامل؟

تحويل المرضى إلى المستشفيات الواقعة خارج المدينة، وفيهم من هو مصاب بأمراض مزمنة ومن يحتاج لغسيل كلوي بشكل متكرر، فيه معاناة لا يدركها إلا من يفهم طبيعة المنطقة التي تغيب فيها المواصلات العامة وتكاد تنعدم فيها سيارات الأجرة المتوفرة للجميع.

لا نريد أن تتسابق المستشفيات الخاصة لسد العجز، ففي ذلك استنزاف لجيوب الناس واستغلال لحاجاتهم، وحتى وإن وعدت الوزارة بتحمل التكاليف فهناك الكثير ممن لا يملكون الواسطة التي يستطيعون معها الحصول على الموافقة التي تخولهم تلقي العلاج في تلك المستشفيات وإلا لوجدت المواطنين يتسابقون إليها إما لغياب الشواغر أو لبعد المسافات.

هناك حاجة فعلية لبديل (الآن) وليس بعد ثمانية أشهر، أو مع انتهاء المستشفى التخصصي والنساء والولادة اللذين لازالا في مرحلة التأسيس التي قد تستغرق عدة سنوات.. بديل موقت وفاعل كوحدات طبية متنقلة أو استئجار مبنى يمكن تأهيله ومن ثم نقل معداته إلى المستشفى القديم بعد الترميم، أو حتى تفعيل شراكة مع القطاع الخاص لإيجاد حلول يمكن من خلالها تقديم الرعاية والعلاج في كل منطقة حسب احتياجها، وإذا كانت المسألة تتعلق بالتكلفة فإن الملاحقة القانونية للمقصرين والمقاولين الفاسدين ومطالبتهم بالتعويض عن كل هذه الأضرار التي أزهقت أرواح أبرياء وقد تتسبب في المزيد سيكون كافياً لتمويل هذه الحلول وزيادة.



*نقلا عن "الرياض"