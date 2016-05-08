6 أهداف تنتظرها 1285 جزيرة تدعم السياحة والترفيه

أولت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اهتماما مبكراً بتطوير واستثمار الجزر في المملكة، وأعدت بالتعاون مع الجهات المعنية بالمناطق مسحاً شاملاً للجزر ومقوماتها وتحديد أولويات استثمارها سياحياً، ووضعت خططاً تطويرية لعدد من الجزر السياحية.

وجاء عمل الهيئة على تطوير واستثمار الجزر في إطار استراتيجية تنمية محور البحر الأحمر وركزت على الجزر البكر الواقعة على امتداد الساحل الغربي الذي يضم عددا كبيرا من الجزر وأتمت الهيئة وشركاؤها مسحاً شاملاً لـ1285 جزيرة، تُمثّل حوالي 89% من مجمل جزر المملكة، حيث تمتلك هذه الجزر جميع مقومات الجذب السياحي وبمساحات وتضاريس وبيئات متنوعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وشملت الاستراتيجية برنامجا دقيقا لتطوير عدد من الجزر واستثمارها سياحياً، وكذلك تطوير الشواطئ والموانئ والظهير الجغرافي في المدن المحاذية والقريبة من تلك الجزر. واقترحت الاستراتيجية، التي أقرتها الدولة لاحقا، البدء في تهيئة عدد من الجزر السياحية لتكون نواة تطوير محفزة للاستثمار، مع الأخذ بالخصائص البيئية التي تتميز بها الجزر إلى أقصى حد ممكن، بحيث ينحصر التطوير السياحي في مواقع مناسبة من الناحية البيئية.

وتوفر الاستراتيجية التمويل وتنفيذ التطوير مع استمرار الهيئة في تحديث هذه الاستراتيجية لتشمل خطة عمل تستهدف التنمية السياحية للمناطق الخمس الواقعة على محور البحر الأحمر، وهي جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة تبوك، مع التركيز على تحسين القدرة التنافسية في عدد من الوجهات والسياحية الرائدة الواقعة في مناطق محور البحر الأحمر الخمس. وكرس هذه الاستراتيجية، التي قدمتها الهيئة وشركاؤها وأقرتها الدولة قبل أكثر من خمس سنوات، تبنيها من قبل "رؤية المملكة 2030"، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.

ووضعت الاستراتيجية التي عملت على إعدادها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة وزارات الدفاع والطيران، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والزراعة، والنقل، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وخبراء متخصصين، عدداً من الأهداف التي تشمل:

أولاً: تطوير وجهات سياحية جديدة ومنتجعات ومراكز غوص على طول ساحل البحر الأحمر.

ثانياً: تطوير خدمات النقل البري والجوي وشبكات البنى التحتية.

ثالثاً: ربط البنية التحتية وخدمات النقل بمرافق الجذب التراثية في المناطق الساحلية.

رابعاً: جذب الاستثمارات ذات الأثر الملموس في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

خامساً: تطوير وإدارة المحميات الوطنية على امتداد الساحل.

سادساً: التطبيق الكامل لأنظمة التخطيط التي من شأنها ضمان تنمية سياحية مستدامة.