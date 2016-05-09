الجبير وكيري يبحثان أوضاع اليمن وسوريا ومحاربة الإرهاب

التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في باريس، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي قوله في بيان: "إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقة القوية والدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وناقشا أيضاً القضايا الإقليمية، بما في ذلك اليمن وسوريا وإيران".

وأضاف كيربي أن الوزيران تبادلا وجهات النظر حول محادثات السلام اليمنية التي تُعقد حالياً في دولة الكويت، معرباً عن تقدير حكومة بلاده للدور الرئيس للمملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ومكافحة تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية وفي اليمن على وجه الخصوص.

وتابع: "إن القيادة السعودية أنشأت مركزاً للعمليات وساهمت بأكبر عدد من القوات التي لا غنى عنها، وخاصة في النجاح الأخير في مدينة المكلا".

وطبقاً للبيان فقد تم تبادل وجهات النظر بشأن مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي واستعادة وقف الأعمال العدائية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254).

وأفاد كيربي أن وزير الخارجية الأميركي قدم عرضاً عن المحادثات الأخيرة والوضع على الأرض في سوريا.

وأوضح أن كلا الوزيرين أكدا أهمية الاحترام الكامل ووقف الأعمال العدائية بين جميع الأطراف.