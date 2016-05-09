الدولة السعوديّة الحديثة: القوّة والقدرة والتحدّي

تتّفق الأدبيّات السياسيّة على العديد من المحدّدات التي تمثل قوّة الدولة والتي يمكن تلخيصها في مجموع الإمكانات السياسيّة والاقتصاديّة والجيوبولتيكيّة وغيرها لتشكل ما يسمى قوة الدولة المدركَة Total Perceived Power. ومع إعلان المملكة العربيّة السعوديّة لرؤيتها الاقتصاديّة والتنمويّة للأعوام القادمة وإعلان حزمة قرارات إعادة الهيكلة لأجهزة حكوميّة مهمّة يتبيّـن بوضوح أن الرؤية تسعى في تحقيق أهدافها إلى تفعيل كل عناصر القوة الظاهرة والكامنة.

من الواضح أن المخطِّط السعودي يعرف ويحسب جيّدا حدود مصادر القوة (strength) التي تمتلكها الدولة كالموارد والقدرات الاقتصاديّة والجغرافيّة والقوة العسكريّة والسكانيّة وغيرها، ولعل هذا يفسّر الاتجاه إلى استنهاض وتعزيز مقومات القدرة (power) بهدف تحويل هذه المصادر إلى عوامل ضغط وتأثير في المسرح السياسي والعسكري وبالضرورة في البناء التنموي الطموح.

إنّ مبادرات تفعيل مقومات القدرة السعوديّة حقّقت الكثير من الإنجازات في مجال التحالفات العسكريّة والأحلاف السياسيّة ووفقاً لذلك أصبحت الرياض "مركز القرار" العربي والإسلامي بعد أن تألقت "عاصمة للاستقرار" في محيط عربي عاثت به "الفوضى الخلاقة" بكافة الصور. وفي هذا المجال بات واضحاً أن المملكة اليوم تمتلك مع "عناصر القوة" تجربة مميزة في مرونة تفعيل "مقومات القدرة" في ملفات الحدود إقليمياً والعلاقات دوليّاً والفوز بثقة وصوت دول العالم في عاصفة الحزم كمؤشر على هذا الوضع الجديد. وهذا التوجه المسنود بالحزم والوضوح السياسي مكّن المملكة من صناعة العديد من المبادرات الواقعيّة في فضاء السياسة الدوليّة من خلال علاقات مكشوفة الملفات بدءاً من واشنطن وموسكو مروراً بلندن وباريس وبرلين وغيرها. وفي هذا السياق كان الوضوح السياسي السعودي أنموذجاً في الشفافيّة مع الذات والشقيق العربي والإسلامي في الخليج أولاً ومن ثم في أنقرة والقاهرة عبوراً بأذربيجان وما حولها وصولاً حتى عمق أعماق أفريقيا.

ومن تأمل الإنجازات والطموحات يمكن فرز أبرز التحديات الظاهرة اليوم أمام قاطرة التنمية والتحديث في بلادنا والمتمثلة في الحاجة إلى عقول "عبقريّة" تتمكن من تركيب معادلة تنمويّة داخليّة موزونة الأطراف تسمح بإعمال وتعظيم استثمار القدرة السعوديّة في المجال الاقتصادي. وستتجلى هذه العبقريّة المطلوبة في مهارة تقديم جرعة العلاج دون آثار جانبيّة مؤلمة تمس "حاجات" الإنسان الذي استرخى طويلاً على مهدئات تسع خطط تنمويّة أخفقت -مع منجزاتها الكثيرة – في تحقيق أعظم أهدافها وهو بناء الإنسان وتنويع مصادر دخل الوطن.

ولأن الأمل اليوم هو بحجم الطموح الكبير فكيف لا تنجح تنمية هدفها "رخاء" الإنسان وهو أيضاً وسيلتها ومفجّر روائعها؟

قال ومضى:

إذا قبلت تحدّي الخصوم فلا تثق بصديق لا يرى فيك عيباً.

* نقلاً عن "الرياض"