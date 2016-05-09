السعودية.. المرور يلاحق "سنابيون" في مركباتهم

أكدت الإدارة العامة للمرور المتضمن متابعة حسابات برنامج التواصل "سناب شات" والتي تُستخدم من قبل أصحابها للتصوير أثناء قيادة مركباتهم.

وفي هذا الإطار، أشار مدير فرع الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية، علي عثمان مليباري، بالقرار إلى أن لغة الأرقام، بحسب دراسات عملية حديثة أجرتها بعض الدول بالنسبة لحوادث المرور، تقول إن استخدام الجوال أثناء القيادة يزيد من احتمالات خطر التسبب بحادث مروري بمعدل الضعف بالنسبة للسائقين المتمرسين. وتتضاعف المعدلات لتصل إلى ثمانية أضعاف فيما يخص إجراء عملية الاتصال، وأربعة أضعاف فيما يخص كتابة الرسائل النصية. كما أن محاولة الوصول للجوال لتلقي الاتصال تزيد من خطر الحوادث بسبعة أضعاف.

وأوضح مليباري أن استخدم الجوال أو محاولة الوصول إلى الجوال نفسه أثناء القيادة لتلقي الاتصال، يشتت انتباه السائق ويتسبب في زيادة كبيرة في نسبة حوادث السير، خصوصاً بين الشباب ويضعف تركيزهم.

ومن الملاحظ أنه قد انتشر مؤخراً التصوير عن طريق "سناب شات" بين الشباب أثناء قيادتهم المركبات. ويعد ذلك مخالفة مرورية، ومن المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وهو ما بدأته الإدارة العامة للمرور في تتبعها والوصول لأصحاب المركبات.

وكان مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة، اللواء عبدالله الزهراني، قد أكد على فرض العقوبة الصارمة لمن يستخدم الجوال أثناء قيادة المركبة، وذلك بإحالته إلى هيئة المخالفات المرورية التي تتولى إصدار الحكم بحجز المركبة وقائدها، بحسب المدة التي تصدرها المحكمة المرورية، إضافة إلى عدم التهاون في تطبيق المخالفات المرورية، وعدم الاكتفاء فقط بإصدار المخالفة ورقياً، وبالذات المخالفات (11) التي تعرض السلامة العامة للخطر، وتطبيق عقوبة الإيقاف وحجز المركبة.