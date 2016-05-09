بيان الداخلية.. هذه تفاصيل مقتل الإرهابي المالكي

أعلنت الجهات الأمنية في الطائف مقتل المطلوب محمد حزام المالكي، إثر تبادل لإطلاق النار خلال تحصنه بجبل على مدى يومين.

وكان المطلوب المالكي متحصناً في جبل عمد بمركز ثقيف، جنوب الطائف، وذلك بعد إطلاقه النار على شرطة القريع وحداد بني مالك وعلى نقطة تفتيش أمنية.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه "إلحاقاً للبيان المعلن بشأن إحباط الشهيد العريف سعيد دهيبش عيضة الحارثي محاولة تنفيذ عمل إرهابي بمخفر شرطة حداد ببني مالك بمحافظة الطائف، ولجوء المتورطين في المحاولة الفاشلة خلال مطاردتهم إلى إحدى المناطق السكنية الجبلية بقرية ثقيف، حيث تمت محاصرتهم وتمشيط المنطقة بحثاً عنهم بمساعدة سكان المنطقة، فقد تم رصد وجود أحدهم متحصناً بموقع في جبل "خو الغراب" ببني مالك بمحافظة الطائف، وبعد توجيه النداءات إليه لتسليم نفسه، لم يستجب وبادر بإطلاق النار من سلاح رشاش، ما اقتضى تشديد محاصرته وتضييق الخناق عليه وتأمين سلامة سكان المنطقة قبل أن يتم تبادل إطلاق النار معه ومقتله صباح اليوم الاثنين".

وأضاف: "اتضح أنه المواطن محمد حزام خضر العصماني المالكي، الذي سبق أن قام بنشر لقطة فيديو مهدداً فيها رجال الأمن، كما أكدت التحقيقات الأمنية تورطه أيضاً في جريمة استهداف أحد منسوبي مركز شرطة القريع بمحافظة الطائف وكيل الرقيب خلف لافي قليل الحارثي وهو يؤدي مهامه في المركز، ما نتج عنه استشهاده، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية".

وتابع: "وقد أبدى المواطنون خلال مباشرة الجهات الأمنية مهامها في الموقع تفاعلاً كبيراً غير مستغرب بما أظهروه من تعاون ومساندة في البحث عن المتورطين في المحاولة الإرهابية الفاشلة، وتجاوبهم باتباع تعليمات رجال الأمن لوقايتهم من إطلاق النار العشوائي".