بالصور.. "هدف" يدعم دورات "الجوال" في شوارع الرياض

شهد الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المتواجد بمجمع اتصالات المرسلات في الرياض، إقبالاً من أصحاب الأعمال والراغبين بالعمل في نشاط الاتصالات للاستفادة من الخدمات المتعلقة بدعم التأهيل والتدريب والتوظيف والإرشاد.

ويأتي هذا التوجه تسهيلاً وتيسيراً لأصحاب الأعمال بالوصول إليهم، ودعماً لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والشركاء من الوزارات المعنية نحو تطبيق قرار قصر العمل بمهنتي البيع والصيانة بمحال الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.

ويستهدف الفرع المتنقل، الذي يستمر اليوم حتى الساعة الـ10 مساء، راغبي العمل وأصحاب الأعمال في قطاع الاتصالات، وعرض مجموعة من الفرص الوظيفية في القطاع، إضافة إلى عرض البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومنها مهارات إدارة المبيعات، وأساسيات صيانة الجوال، ومهارات خدمة العملاء، وصيانة الجوال المتقدمة، إلى جانب عرض لدورات "دروب" الإلكترونية المجانية لهذا النشاط، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتدفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعوديين والسعوديات نحو العمل الحر بتأهيلهم وافتتاح مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني عن طريق إرشادهم عبر الفرع المتنقل، إذ يتم استقبال طلبات تمويل المشاريع إلكترونياً، ثم عمل المقابلات الشخصية لمن تنطبق عليهم الشروط، وتنفيذ دورة تدريبية عن "كيف تبدأ مشروعك الصغير"، ومن ثم اعتماد التمويل كحد أعلى 200 ألف ريال والصرف عن طريق البنك السعودي للتسليف والادخار، والتحصيل بعد فترة سماح كافية لتشغيل المشروع، كما يمنح من تنطبق عليه ضوابط صندوق تنمية الموارد البشرية مكافأة شهرية مقدارها ثلاثة آلاف ريال ولمدة سنتين.

وجُهزت الحافلة بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات ولتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة، كما تم تجهيز الفرع المتنقل بأحدث التقنيات اللاسلكية لتقديم الخدمات للعملاء.