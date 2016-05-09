بالصور.. 5 ملايين زائر يكتشفون معرض عمارة الحرمين

قصد أكثر من 5 ملايين زائر معرض عمارة الحرمين الشريفين منذ إنشائه وحتى الآن، واطلعوا على المراحل التاريخية لعمارة وخدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي وما يحتضنه المعرض من شواهد بلغت 200 قطعة أثرية وصورة.

وأوضح مدير المعرض، أحمد بن محمد الدخيل، أن المعرض يعرف الزائر بما شهده الحرمان الشريفان على مدى تاريخه من تطوير وعمارة وعلى وجه التحديد التوسعات غير المسبوقة خلال العصر السعودي الزاهر.

يذكر أن المعرض روعي في إنشائه تناسق التصاميم الهندسية مع الطراز المعماري المميز لعمارة الحرمين الشريفين مع انسيابية حركة الزائرين والتسلسل المنطقي للعرض بما يعطي صورة شاملة للزائر عن الحرمين الشريفين، وإلمامه بجميع المقتنيات والمعروضات. كما يقع المعرض في حي أم الجود بجوار مصنع كسوة الكعبة المشرفة.