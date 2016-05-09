بالفيديو.. أمطار رعدية على مناطق كثيرة بالسعودية

توقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط للرياح السطحية على مناطق "جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة القصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية"، كما تتأثر مناطق تبوك والمدينة المنورة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الخليج العربي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.