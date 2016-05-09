بالفيديو.. "العربية.نت" ترافق مطاردي السحب بالسعودية

حركة المياه القوية في أحد الوديان الهابطة من أعالي الجبال وهي تسير بسرعة كبيرة لتحاصر البعض في المواقع لن يفهمها إلا "مطاردو السحب" في السعودية الذين يوثقون في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مغامراتهم التي قد تتعدى في مسافتها الـ 1000 كم.

"مطاردو السحب" مجموعة من خبراء الطقس الذين يسجلون تفاصيل المطر ويصورون وينقلون المعلومات المهمة لمجاري الأودية وتوقعات الطقس وصحة المعلومات في مراكز الأجواء التي تطلقها المراصد العالمية للأجواء السعودية.

"العربية.نت" رافقت تركي الراجحي، أحد أشهر مطاردي السحب في السعودية، بسيارته الشخصية التي تحوي على أجهزة خاصة بمتابعة حالات السحب. الراجحي قال إنه مهتم منذ الصغر بمغامرات الأمطار حتى أصبح محترفاً يعرف التفاصيل الكاملة.

ووصف الراجحي "مطاردي السحب" بمجموعة مغامرين شبيهة لمطاردي العواصف في بعض الدول. وأضاف: "إنها مغامرة محسوبة ويعرف تفاصيل حركة المياه وفي حال وجود حفر في مجرى المياه".

وحول معرفة أشكال السحب، أوضح الراجحي: "من الخبرة أصبحنا نعرفها ونعرف الممطرة والمحملة بالبرد من شكل السحابة واتجاه الرياح وكذلك استهلال المطر والمناطق الممطورة"، مشيراً إلى وجود سيارات خاصة لملاحقة الأمطار ومجهزة حتى للحالات الإنقاذية للعالقين في الأمطار.

ونصح الراجحي المغامرين بعدم المغامرة في مياه أمطار الجبال والمغامرات غير المحسوبة، خصوصاً أن المياه تجري بسرعة وقوة: "كثير من حالات الغرق تمت بسبب عدم الدراية بمجاري الأودية".