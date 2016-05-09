بعض العقول المستثمرة

حراك الاستثمار ونظرياته مختلفة حسب الفروقات الفردية. فالذي أراه الآن هو كثرة صوالين الحلاقة الرجالية المترفة أو الباذخة الزخرفة والتي تجتذب الشباب دون غيرهم. ولو أن المستثمرين في تلك الصوالين يدرسون الجدوى لقلتُ إنهم علموا أو قرأوا أن الخليج عامة والمملكة خاصة تضم الشباب كنسبة راجحة من بين السكان.

وثمة مستثمرون من نوع آخر. وهم من افتتحوا مدارس أهلية. فلم يبذلوا من الجهد مابذله الحلاقون، واكتفوا بـ .. حوش ومظلات زنك. فلماذا تستدير العقليات هكذا؟ هذا ما لا يستطيع دارس جدوى أن يتحدّث عنه، لأنه لغز.

الاستثمار في تربية وتعليم النشء أمر عادي أو (أي كلام). والاستثمار في التزيّن (الحلاقة) يُصرف عليه هذا الجهد. حتى ان عملاء صوالين الحلاقة يحضرون حسب مواعيد محجوزة مسبقاً، ولا أيّ استشاري في الطب.

نظرة أخرى إلى من يستثمرون في الخدمات الصحية ومراكز العلاج الأهلي فالظاهر أن المستثمر استغل مقولة (كويّس ورخيّص) واستأجر مقرّا لا يصلح ليكون مستوصفاً، وفيه من الممرات أكثر من الغرف فأدخل هذا مع ذاك وكتم أنفاس الجالسين في الانتظار، فلا تهوية كافية ولا نظافة تليق بمستوصف. ومن باسمه الرخصة لا يعبأ، والمستثمر الوافد يهمه الكسب.. فنشاهد الإهمال والاستهتار بسلامة المراجع، إلى جانب الملفات الصحية للمرضى المهملة داخل حجراته، وفوضى عارمة وتجهيزات متلاشية طالها الإهمال والنسيان.

نعم نسمع عن شدة الرقابة الصحية، لكن ما أن يغادر الفريق حتى تعود الحال، فالمسالة إذاً عقليات استمارية طماعة، حتى لو قرأوا ووقعوا على كل التعليمات المطلوبة. ولو قارنا بينها وبين دور المكياج أو صوالين الحلاقة الباذخة لكانت المقارنة مثل الرسوم الساخرة، أو رواية هزلية. واعترافنا هنا بتفضيل الجمال على العلم والصحة لا يمنعنا من القول إن الشكل الخارجي والزخرفة (الديكور) الداخلي لصوالين الحلاقة يجب ألا يُخرج الزبون عن حاسة الحرص والتروّي، فلقد سمعنا بأصحاب صوالين راقية يستعملون الموسى لأكثر من عميل.

* نقلاً عن "الرياض"