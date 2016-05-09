الوزراء الجدد يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

أدى الوزراء والمسؤولون الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين.

والوزراء هم: وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، والأمير محمد بن سعود بن خالد عضواً في مجلس الشورى.

وقال المسؤولون: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".

بعد ذلك استمع المسؤولون لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

حضر أداء القسم، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.