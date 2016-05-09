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الوزراء الجدد يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

المصدر: الرياض – العربية.نت
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أدى الوزراء والمسؤولون الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين.

والوزراء هم: وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، والأمير محمد بن سعود بن خالد عضواً في مجلس الشورى.

وقال المسؤولون: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".

بعد ذلك استمع المسؤولون لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

حضر أداء القسم، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

الملك سلمان مع ولي العهد الأمير محمد بن نايف الملك سلمان مع ولي العهد الأمير محمد بن نايف
الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الوزراء الجدد الوزراء الجدد
الملك سلمان والأمير محمد بن نايف مع الوزراء الجدد الملك سلمان والأمير محمد بن نايف مع الوزراء الجدد
وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي
وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة
الأمير محمد بن سعود بن خالد عضواً في مجلس الشورى الأمير محمد بن سعود بن خالد عضواً في مجلس الشورى
وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح
وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان

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