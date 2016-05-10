الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر يبحثان قضايا المنطقة

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الدوحة، الثلاثاء، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة للتعامل معها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، ومجالات دعمها، ومواصلة تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى الجهود التي تساهم في أمن واستقرار المنطقة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضر الاجتماع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر عبدالله العيفان.

فيما حضره من الجانب القطري الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد العطية.

وكان ولي ولي العهد السعودي قد وصل إلى دولة قطر في وقت سابق الثلاثاء، وكان في استقباله في مطار حمد الدولي أمير دولة قطر، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وأعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين في الدوحة.